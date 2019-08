Ronaldo zbodel Messija: Ligo prvakov je osvojil zgolj z Barcelono

Cristiano Ronaldo nedvomno velja za enega izmed najboljših nogometašev vseh časov. A prav toliko, kolikor ima oboževalcev, ima portugalski superzvezdnik tudi kritikov. Nekaterim gre v nos njegovo obnašanje na igrišču, nekaterim njegovo obnašanje izven njega. A njegove kvalitete in nogometnega talenta mu nihče ne more oporekati.

V sklopu dokumentarne filma "The Making Of" je za DAZN 34-letni Portugalec dejal, da ima pred Lionelom Messijem v pogovoru o najboljšem nogometašu vseh časov prednost tudi zaradi tega, ker je najprestižnejše klubsko tekmovanje osvojil z dvema kluboma. "Razlika med mano in Messijem je ta, da sem jaz osvojil ligo prvakov z Real Madridom in Manchester Unitedom, on pa zgolj z Barcelono. Šest let zaporedoma sem bil najboljši strelec tega tekmovanja. Kar nekaj nogometašev se tudi ne more pohvaliti s petimi naslovi Lige prvakov," je nenehno bitko z Messijem komentiral Ronaldo.

Bivši nogometaš Sportinga, Manchester Uniteda in Real Madrida pa je 32-letnemu Argentincu namenil nekaj lepih besed. "Messi je izjemen igralec, ki si ga bodo ljudje zapomnili. Ne zgolj zaradi golov in naslovih, temveč zaradi tega, ker je napredoval leto za letom, prav tako kot jaz. Vsako jutro se namreč zbudim z željo, da dosežem nekaj več, da na treningu pokažem nekaj, česar še nisem. Ne gre zgolj za denar. Hvala bogu mi za to ni potrebno skrbeti, zdaj si želim zagotoviti mesto v zgodovini tega športa," je dejal Ronaldo, ki je Ligo prvakov štirikrat osvojil kot član galaktikov, prvič pa se je uspeha v tem tekmovanju veselil z rdečimi vragi.