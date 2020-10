Ronaldo že v Torinu, z letališča v reševalnem vozilu

Bo Ronaldo že imel pravico nastopa, ko bo njegov Juventus na težko pričakovanem obračunu drugega kroga skupinskega dela Lige prvakov 28. oktobra gostil Barcelono z Lionelom Messijem? Prenos bo ob 20.40 na Kanalu A in VOYO, prihodnji teden, 20. in 21. oktobra pa si oglejte obračuna PSG – Manchester United in Bayern – Atletico Madrid.

"Cristiano Ronaldo se je vrnil v Italijo s posebnim zdravniškim letom, ki so ga na prošnjo igralca odobrile zdravstvene oblasti, in bo obvezno samoosamitev nadaljeval doma v Torinu," so sporočili iz tabora italijanskega prvaka.

Portugalski dnevnik A Bola je poročal, da je 35-letni zvezdnik "stare dame" Cristiano Ronaldo zapustil Lizbono z zasebnim letalom, italijanski mediji pa so poročali, da ga je na letališču v Torinu čakalo reševalno vozilo, ki ga je prepeljalo do njegove rezidence

Santos: Vsi preostali testi so bili večkrat negativni

Iz Juventusa so ob tem še sporočili, da so v sredo zabeležili nov primer okužbe z novim koronavirusom, pozitiven je bil ameriški vezist Weston McKennie, zaradi česar je ekipa znova v osamitvi. O štirih pozitivnih primerih v Serie A so poročali tudi pri Parmi slovenskega reprezentanta Jasmina Kurtića. Klub ni razkril imen okuženih, vendar je sporočil, da imajo nogometaši le blage simptome covida-19.

Portugalski selektor Fernando Santosje dejal, da ne more pojasniti, kako se je lahko Ronaldo okužil na reprezentančni akciji.

"Vse od ponedeljka smo v popolni karanteni, v nekakšnem mehurčku. V njem smo le osebje in igralci, nihče drug, vsi preostali testi pa so bili večkrat negativni," je dejal Santos.

Kdaj spet na zelenice?

Ronaldo pa je bil že pred tem od 3. oktobra v karanteni skupaj s soigralci pri Juventusu, zato so pristojne oblasti na Apeninskem polotoku podvomile o njegovem obveznem negativnem testu pred odhodom na zbor reprezentance.

Ker je zvezdnik Juventusa v torek oddal pozitiven test, je izpustil sinočnjo tekmo Lige narodov proti Švedski. Pred tem je prejšnji teden zaigral proti Španiji in Franciji. Vsi njegovi soigralci v reprezentanci so bili negativni. Napadalec Juventusa bo moral zaradi obvezne samoosamitve izpustiti tudi vsaj eno tekmo Lige prvakov, privrženci nogometa pa bodo pogledovali predvsem proti 28. oktobru, ko bi se moral Juventus pomeriti z Barcelono Lionela Messija. Za zdaj še ni jasno, če bo imel Portugalec že dovoljenje za nastop, saj bo moral oddati več negativnih brisov.