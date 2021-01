Ronaldo: Želim igrati še vrsto let, prihodnost je v mojih očeh zelo svetla

Kljub 35 letom in vitrinam, ki se šibijo pod težo ekipnih in posamičnih priznanj, Cristiano Ronaldoohranja zavidljivo raven "lakote" po novih dosežkih. Na začetku decembra je dosegel 750. gol v karieri, ko gre za reprezentančne in klubske tekme, portugalski zvezdnik italijanskega prvoligaša Juventusa pa si želi, da bi na nogometnih zelenicah blestel še veliko let.

"Starost ni pomembna. Pomembna je glava," je za BBC Sport povedal Ronaldo. "Ni pomembno, če je Cristiano Ronaldo dober, saj ne veš, kaj se bo zgodilo jutri. Živim v sedanjosti, v trenutku. In trenutek je dober, srečen sem, nabrušen, sem v dobrem trenutku svojega življenja. Upam, da bom igral še veliko, veliko let več, a nikoli ne veš. V mojih očeh je prihodnost zelo zelo svetla, zato sem s tem zadovoljen."

'Ljudje so v tej pandemiji začeli izgubljati živce'

Ronaldo je septembra postal šele drugi nogometaš v zgodovini, ki je na reprezentančnih tekmah dosegel sto golov. Tudi v dresu portugalske izbrane vrste mu izzivov ne manjka: Portugalci bodo na prihajajočem evropskem prvenstvu poskušali kot prvi po Španiji (2012) ubraniti evropski naslov, ki je bil zanje prvi v zgodovini. Ronaldo pravi, da "sanja" o uspehu na svetovnem prvenstvu v Katarju, ki se mu zdi dosegljiv. V finalu svetovnega prvenstva Ronaldo sicer še ni igral, upa pa, da se bodo na tribune hitro vrnili navijači.

"Nerad igram na praznih stadionih in brez navijačev, to je, kot da bi šel v cirkus in ne bi videl klovnov. Ljudje so v tej pandemiji začeli izgubljati živce,"je še povedal Ronaldo. "Upam, da bodo lahko kmalu odprli vrata stadionov. Moramo živeti s tem, moramo poskusiti živeti kot običajno, a seveda moramo spoštovati pravila. A igrati brez navijačev mi res ni všeč."