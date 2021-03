Zidane o Ronaldu: Sijajen je, a trenutno je nogometaš Juventusa

Ne samo Ramosu, pogodbe se konec te sezone iztečejo tudi Luki Modriću, Lucasu Vazquezu in mladeničema Hugu Duru in Sergiu Arribasu. Do poletja 2022 pa imajo dogovore podpisane Karim Benzema, Marcelo, Nacho Fernandez, Isco Alcoron, Dani Carvajal in že omenjeni Varane.