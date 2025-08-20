Nesebičnost in Ronaldo? Da, tudi to obstaja

Klubsko sezono v Savdski Arabiji so odprli s turnirjem v Hong Kongu, kjer se štiri ekipe borijo za lovoriko v superpokalu. V prvem obračunu sta se pomerila Al Nassr in aktualni prvak Al Ittihad, bolj zadovoljni pa so bili v taboru ekipe za katero igra tudi Cristiano Ronaldo. Al Nassr je povedel z zadetkom Senegalca Sadia Maneja po podaji Hrvata Marcela Brozovića, za izenačenje pa je poskrbel Nizozemec Steven Bergwijn.
Zmagoviti gol je padel po dobri uri igre, ko je Al Nassr uprozoril hiter protinapad, Ronaldo pa se je tokrat izkazal z nesebično potezo, saj je fantastično asistiral svojemu rojaku Joau Felixu, ki se je tako na debiju veselil prvenca v majici svojega novega kluba. Druga dva udeleženca superpokala sta Al Ahli in Al Qadsiah.
