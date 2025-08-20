Nesebičnost in Ronaldo? Da, tudi to obstaja

Klubsko sezono v Savdski Arabiji so odprli s turnirjem v Hong Kongu, kjer se štiri ekipe borijo za lovoriko v superpokalu. V prvem obračunu sta se pomerila Al Nassr in aktualni prvak Al Ittihad, bolj zadovoljni pa so bili v taboru ekipe za katero igra tudi Cristiano Ronaldo. Al Nassr je povedel z zadetkom Senegalca Sadia Maneja po podaji Hrvata Marcela Brozovića, za izenačenje pa je poskrbel Nizozemec Steven Bergwijn.