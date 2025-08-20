Svetli način
Nogomet

Nesebičnost in Ronaldo? Da, tudi to obstaja

Ljubljana, 20. 08. 2025 08.14 | Posodobljeno pred 44 minutami

Avtor
M.J.
Komentarji
2

Al Nassr je na prvi uradni tekmi nove klubske sezone v polfinalu superpokala z 2:1 premagal Al Ittihad. Prvi zvezdnik ekipe Portugalec Cristiano Ronaldo se je tokrat izkazal z nesebično potezo, saj je odlično asistiral rojaku Joau Felixu, ki je zabil gol za zmago in se tako ob uradnem debiju veselil prvenca v majici svojega novega kluba.

Klubsko sezono v Savdski Arabiji so odprli s turnirjem v Hong Kongu, kjer se štiri ekipe borijo za lovoriko v superpokalu. V prvem obračunu sta se pomerila Al Nassr in aktualni prvak Al Ittihad, bolj zadovoljni pa so bili v taboru ekipe za katero igra tudi Cristiano Ronaldo. Al Nassr je povedel z zadetkom Senegalca Sadia Maneja po podaji Hrvata Marcela Brozovića, za izenačenje pa je poskrbel Nizozemec Steven Bergwijn.

Zmagoviti gol je padel po dobri uri igre, ko je Al Nassr uprozoril hiter protinapad, Ronaldo pa se je tokrat izkazal z nesebično potezo, saj je fantastično asistiral svojemu rojaku Joau Felixu, ki se je tako na debiju veselil prvenca v majici svojega novega kluba. Druga dva udeleženca superpokala sta Al Ahli in Al Qadsiah.

Amor Fati
20. 08. 2025 08.48
+1
Končno je našel svoje prave soigralce. Lepo je videt, da ga imajo radi.
ODGOVORI
1 0
