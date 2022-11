Ronaldo (znova) stopil pred medije: 'Nedavna epizoda lahko pretrese igralca'

Superzvezdnik, ki se je moral to sezono zadovoljiti z zgolj obrobno vlogo pri rdečih vragih, je prejšnji teden v televizijskem intervjuju za TalkTV okrcal svoj klub in trenerja Uniteda Erika ten Haga . Klub je že napovedal ukrepe zoper Ronalda.

"Vedno so razprave, prostor za govorice, to vem ... Toda vzdušje je res odlično ... Pogovorite se tudi z drugimi igralci, ne samo s Cristianom Ronaldom, to bi bilo super," je sklenil po 20-minutni tiskovni konferenci, ki je v celoti potekala v portugalščini. Napadalec bo nastopil na svojem petem in obenem najverjetneje zadnjem SP.

Ronaldo je bil v svojem klubu suspendiran, potem ko prejšnji mesec ni želel vstopiti kot zamenjava na tekmi proti Tottenhamu. Odnosi med njim in Manchester Unitedom pa so dosegli dno v preteklem tednu, potem ko je nogometaš v intervjuju ocenil, da klub v zadnjih letih ni dosegel nobenega napredka ter dejal, da se počuti izdanega.