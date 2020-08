Ronaldo: Še nikoli nisem bil tako motiviran, z Juvetom želim osvojiti vse

Cristiano Ronaldo se je z Juventusom veselil devete zaporedne lovorike v Serie A. Ob izgubljenem pokalnem finalu proti Napoliju in hitrem slovesu v Ligi prvakov v osmini finala proti Lyonu pa je ta nenavadna tekmovalna sezona v taboru stare dame ocenjena zgolj kot solidna in nič več. Prav zato je z glavo (slabše) rezultate in predvsem manj dopadljivo igro plačal dosedanji trener Maurizio Sarri, ki ga je že zamenjal nekdanji legendarni nogometaš Andrea Pirlo. Prav Ronaldo naj bi, kot pišejo mediji z Apeninskega polotoka, postavil ultimat vodstvu Juveta. Če ne boste odpustili Sarrija, bom odšel jaz, naj bi sporočil 35-letni Portugalec.

Cristiano Ronaldo je pored sezono zelo motiviran.

Kazalo je že, da bo Cristiano Ronaldo po sezoni, ko je Juve devetič zapored osvojil italijansko prvenstvo, a izgubil v finalu italijanskega pokala proti Napoliju in zgodaj izpadel v osmini finala Lige prvakov proti Lyonu, zapustil Torino. Na njegov naslov naj bi tudi že prišle konkretne ponudbe. "Govorilo se je o njegovi vrnitvi na Otok in k Manchester Unitedu. Na mizi ima ves čas tudi ponudbo bogatega PSG, aktualen pa je (bo) tudi odhod v ZDA," piše italijanski Corirere Dello Sport, ki trdi, da je Ronaldo vodstvu Juveta na čelu s predsednikom Andreo Agnellijem postavil ultimat. "Če Sarri ostane, jaz grem," naj bi dejal Portugalec, ki Juventusa ni videl na vrhu Evrope s Sarrijem kot vodjo projekta. "Agnelli je, še preden je odpustil Sarrija, poklicalGigija Buffona, Giorgia Chiellinija, Leonarda Bonuccija in Ronalda in jim sporočil namero. Vsi so bili za, še posebej Ronaldo," nadaljuje italijanski časnik. Ronaldo naj bi bil zelo ogret za prihod 41-letnega Andrea Pirla. "Vidi se v tem projektu, zaupa Pirlu, saj ga je vedno zelo spoštoval. Še v času njegove nogometne kariere." Pirlo je pred kratkim prevzel strokovne vajeti priJuventusu, na tem položaju pa je nasledil "osovraženega" Sarrija, ki je dobil košarico po izločitvi v osmini finala Lige prvakov proti francoskemu Lyonu.

Juventus je v pretekli sezoni pod Sarrijevim vodstvom osvojil le eno lovoriko. Deveti naslov v nizu in skupno 36. naslov italijanskega prvaka je osvojil s točko prednosti pred milanskim Interjem. V pokalnem tekmovanju je v finalu klonil proti Napoliju. Na mednarodni sceni se mu je zalomilo že v osmini finala, od njega je bil v Ligi prvakov boljši Lyon.

Da je pripravljen "umreti" za Juve, je Cristiano Ronaldo potrdil v pogovoru za Corriere, kjer trdi, "da še nikoli ni bil tako motiviran". "Medtem ko se intenzivno pripravljam na tretjo sezono v dresu Juventusa, so moji motivi in želje po dokazovanju na najvišji točki. Zdi se mi, da še nikoli nisem bil tako motiviran pred sezono. Verjetno tudi zato, ker je za nami najbolj čudna sezona v karieri." Ronaldo, ki je v minuli sezoni Serie A zabil 31 golov in bil za Cirom Immobilom(35 golov) drugi strelec prvenstva, ima konkretne cilje. "Gremo po jubilejno deseto zaporedno lovoriko v Italiji, gremo po naslov v Evropi, nato pa želimo pokoriti še svet."

Ronaldo je vajen, da ruši rekorde in postavlja nove mejnike. "Vedno sem pripravljen zrušiti še kakšen rekord. To me vodi naprej. Ves čas želim premikati meje. S tem dodatno polnim samozavest," trdi 35-letni nogometaš. "Zavsako naslednjo sezono želim, da je boljša od prejšnje. To je moje osnovno vodilo skozi kariero." Na koncu pogovora je vidno polaskal klubu in navijačem. "Juventus piše svetovno zgodovino. Juve je eden najbolj prepoznavnih klubov na svetu. Juve je vajen zmagovati, le to ga zanima. Tako kot mene. Mi smo Juventus, mi smo šampioni, vrnili smo se k delu in, vsaj zase lahko trdim, še nikoli nismo bili tako motivirani. V naslednji sezoni želimo prav vse!"

Andrea Pirlo je sedel na klop Juventusa. Če bi Maurizio Sarri ostal, bi Cristiano Ronaldo odšel.