Mourinho: Ni treba posebej govoriti o nekom, ki piše zgodovino že 20 let

Kot piše Sky Sports in ostali angleški mediji, bo Manchester United plačal Juventusu 15 milijonov evrov odškodnine, vsota pa lahko naraste za osem milijonov, ki je vezana na bonuse oziroma kako uspešen bo Cristiano Ronaldo v dresu Uniteda. V petek so iz vodstva kluba iz Manchestra sporočili, da je prišlo do dogovora o prestopu 36-letnega nogometnega zvezdnika, ki je nazadnje nosil dres torinskega Juventusa. Po neuradnih podatkih naj bi bila nogometaševa letna plača približno 23 milijonov evrov, kar je manj, kot je zaslužil pri Juventusu (približno 30 milijonov evrov).

Trener Ole Gunnar Solskjaer pravi: "Navdušeni smo zaradi celotne zgodbe, ki jo ima Cristiano tukaj pri Unitedu. Je zmagovalec in izjemna osebnost. Igralci so navdušeni in komaj čakam, da ga dodam v moštvo. On je dodana vrednost, vsem bo dodal samozavest in zaupanje v to, kar tukaj gradimo. Vemo, da je dodal izkušnje glede na obdobje, ko je bil tukaj, napredoval in ima za seboj izjemno kariero. Mislim, da mu je všeč, da vsi govorijo, da je prestar. Ko on to vzame osebno, bo pokazal, kaj zmore."

Jose Mourinho je tudi uspešno sodeloval z Ronaldom pri madridskemu Realu, v tistem obdobju je na 164 tekmah Portugalec "zabil" kar 168 golov. "Lahko rečem le, kar mi je osnovno in logično, da če so zadovoljni pri Juventusu, če je zadovoljen Cristiano in če je tako tudi pri Manchester Unitedu, je to perfekten posel. Mislim, da ni treba posebej govoriti o Ronaldu in dajati komentarje o nekom, ki igra, zmaguje, zadeva in piše zgodovino že 20 let," je prepričan Mourinho, trenutno trener italijanske Rome.