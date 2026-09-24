Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ronaldo se ne zmeni za kritike: 'Še vedno lahko pomagam'

Lizbona, 24. 09. 2026 09.38 pred 16 minutami 2 min branja 2

Avtor:
J.B.
Cristiano Ronaldo

Ko je Cristiano Ronaldo s solzami v očeh pospremil poraz svoje Portugalske proti Španiji v osmini finala svetovnega prvenstva, so mnogi mislili, da to pomeni tudi konec bogate reprezentančne poti. A so se zmotili. Pri 41 letih je Ronaldo nazaj. "Še vedno čutim, da lahko pomagam," pravi.

Cristiano Ronaldo je kapetan portugalske reprezentance.
Cristiano Ronaldo je kapetan portugalske reprezentance.
FOTO: Profimedia

Portugalska se bo v tem reprezentančnem oknu dvakrat pomerila z Norveško in po enkrat z Walesom in Dansko. Cristiano Ronaldo bo lovil že svoj 147. zadetek v reprezentančnem dresu, v katerem je doslej zbral neverjetnih 233 nastopov, a se ne misli ustaviti.

Na novinarski konferenci pred tekmo z Walesom je sicer priznal, da je po svetovnem prvenstvu razmišljal o upokojitvi. Zakaj se je premislil? "Pogovoril sem se s predsednikom zveze in selektorjem. Še vedno verjamem, da lahko pomagam reprezentanci izpolniti zadane cilje. Končal bom, ko se bom počutil neuporabnega."

Eden najboljših nogometašev vseh časov je nato pojasnil, da lahko reprezentanci pomaga tudi z dejanji ob igrišču, ne samo na njem.

Cristiano Ronaldo tudi po skromnem mundialu še vedno čuti podporo rojakov.
Cristiano Ronaldo tudi po skromnem mundialu še vedno čuti podporo rojakov.
FOTO: Profimedia

Še 21 do mejnika 1000

Ronaldova odločitev, da bo še igral, je sicer na Portugalskem naletela na mešane odzive. Številni namreč menijo, da s svojim slogom igre zavira ekipo, v kateri kar mrgoli zvezdnikov svetovnega formata. Ronaldo se za kritike ne zmeni. "Čutim, da me navijači še vedno podpirajo. V nogometu bo vedno tako: nekaterim boš všeč, nekaterim pa pač ne. Skozi leta sem se naučil, da se osredotočim na tiste, ki me podpirajo."

V ozadju nadaljevanja reprezentančne kariere je zagotovo tudi mejnik tisočih zadetkov. Ronaldo je trenutno pri številki 979. Čeprav je zanikal, da je to glavna motivacija, je priznal, da bi do mejnika rad prišel prav v reprezentančni majici.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet cristiano ronaldo portugalska

Motivirani v dvoboj z Izraelom: Slovenci še verjamejo v preboj na Euro

24ur.com Ronaldova pravljica pri Unitedu se bliža grenkemu koncu
24ur.com Ronaldo: Reprezentanca? Še naprej bom njen vodja
24ur.com Pjanić v bran Ronaldu: Prihodnost nogometa je na Bližnjem vzhodu
24ur.com Ronaldo prekinil molk: Počutim se izdanega
24ur.com Po izrečeni kazni se je oglasil tudi Cristiano Ronaldo
24ur.com Ronaldo v intervjuju razkril svojo bolečino in trpljenje v zadnjem obdobju
24ur.com Bo Ronaldo pred koncem kariere dosegel mejnik 1000 golov?
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
annonymo95
24. 09. 2026 10.07
Komu lahko pomaga? Naj pride cimprej do teh 1000 senkanih golov in da priloznost nekomu mlademu, ki bo dejansko znal narediti razliko...
Odgovori
0 0
hojladri123
24. 09. 2026 10.16
Glede tega da naj neha in da priložnost mladim se celo strinjam s tabo!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
Kate Middleton navdušila v pravljični obleki
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo nežnost, ovni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo nežnost, ovni bodo občutljivi
Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?
Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan 10 minut hodite vzvratno?
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Za boljši spanec ni pomembno samo, kdaj greste v posteljo: ta večerna navada lahko naredi večjo razliko
Za boljši spanec ni pomembno samo, kdaj greste v posteljo: ta večerna navada lahko naredi večjo razliko
cekin
Portal
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega smisla'
Stari avto vas lahko stane več, kot si mislite: preverite s preprostim izračunom
Stari avto vas lahko stane več, kot si mislite: preverite s preprostim izračunom
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
Slovenci v Italiji vedno znova naredimo iste napake. Domačini jih opazijo takoj
Slovenci v Italiji vedno znova naredimo iste napake. Domačini jih opazijo takoj
moskisvet
Portal
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?
Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?
dominvrt
Portal
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
okusno
Portal
Kosilo iz ene ponve, ki nasiti in ne zahteva skoraj nič dela
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Mia in beli lev
Mia in beli lev
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961