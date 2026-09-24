Ronaldo se ne zmeni za kritike: 'Še vedno lahko pomagam'

Portugalska se bo v tem reprezentančnem oknu dvakrat pomerila z Norveško in po enkrat z Walesom in Dansko. Cristiano Ronaldo bo lovil že svoj 147. zadetek v reprezentančnem dresu, v katerem je doslej zbral neverjetnih 233 nastopov, a se ne misli ustaviti.
Na novinarski konferenci pred tekmo z Walesom je sicer priznal, da je po svetovnem prvenstvu razmišljal o upokojitvi. Zakaj se je premislil? "Pogovoril sem se s predsednikom zveze in selektorjem. Še vedno verjamem, da lahko pomagam reprezentanci izpolniti zadane cilje. Končal bom, ko se bom počutil neuporabnega."
Eden najboljših nogometašev vseh časov je nato pojasnil, da lahko reprezentanci pomaga tudi z dejanji ob igrišču, ne samo na njem.
Še 21 do mejnika 1000
Ronaldova odločitev, da bo še igral, je sicer na Portugalskem naletela na mešane odzive. Številni namreč menijo, da s svojim slogom igre zavira ekipo, v kateri kar mrgoli zvezdnikov svetovnega formata. Ronaldo se za kritike ne zmeni. "Čutim, da me navijači še vedno podpirajo. V nogometu bo vedno tako: nekaterim boš všeč, nekaterim pa pač ne. Skozi leta sem se naučil, da se osredotočim na tiste, ki me podpirajo."
V ozadju nadaljevanja reprezentančne kariere je zagotovo tudi mejnik tisočih zadetkov. Ronaldo je trenutno pri številki 979. Čeprav je zanikal, da je to glavna motivacija, je priznal, da bi do mejnika rad prišel prav v reprezentančni majici.
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