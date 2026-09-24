Ronaldo se ne zmeni za kritike: 'Še vedno lahko pomagam'

Portugalska se bo v tem reprezentančnem oknu dvakrat pomerila z Norveško in po enkrat z Walesom in Dansko. Cristiano Ronaldo bo lovil že svoj 147. zadetek v reprezentančnem dresu, v katerem je doslej zbral neverjetnih 233 nastopov, a se ne misli ustaviti.

Na novinarski konferenci pred tekmo z Walesom je sicer priznal, da je po svetovnem prvenstvu razmišljal o upokojitvi. Zakaj se je premislil? "Pogovoril sem se s predsednikom zveze in selektorjem. Še vedno verjamem, da lahko pomagam reprezentanci izpolniti zadane cilje. Končal bom, ko se bom počutil neuporabnega."

Eden najboljših nogometašev vseh časov je nato pojasnil, da lahko reprezentanci pomaga tudi z dejanji ob igrišču, ne samo na njem.