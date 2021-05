Ronaldov agent trdi: Njegovi načrti trenutno ne vključujejo Portugalske

Po tem, ko je mama Cristiana Ronalda na domači Madeiri dvignila veliko prahu z napovedjo, da bo odšla v Italijo in prepričala svojega sina, da že letos vnovič zaigra v dresu lizbonskega Sportinga, se je oglasil agent največjega portugalskega nogometnega zvezdnika, Jorge Mendes. Medtem, ko je prihodnost 36-letnega Ronalda v vrstah Juventusa, kjer ima še enoletno pogodbo, pod velikim vprašajem, so nekdanjega člana lizbonskega kluba ter Manchester Uniteda in Real Madrida začeli povezovati s številnimi evropskimi klubi.

Po Unitedu in Paris Saint-Germainu nazadnje tudi s Sportingom, ki je v tej sezoni prvič po letu 2002 osvojil državni naslov. Aktualni delodajalci slovenskega reprezentanta Andraža Šporarja ostajajo v srcu Ronalda in njegove družine, ki je na domači Madeiri glasno proslavljala nedavno potrditev državnega naslova, Ronaldova mama Dolores Aveiro pa je ob pogovoru z navijači, ki so navijali pod balkonom hiše, podala nekaj odmevnih izjav.

Čaka ga hud boj za Ligo prvakov

A Mendes je v izjavah za časopis Record pomiril strasti, rekoč, da njegov klient "v tem trenutku" ne razmišlja o igranju v domovini, čeprav bi v Lizboni po osvojenem državnem naslovu seveda že imel zagotovljeno nastopanje v najelitnejšem evropskem tekmovanju.

"Cristiano je zelo ponosen na to, da je Sporting osvojil naslov, kar je izrazil tudi javno. A v tem trenutku njegovi karierni načrti ne vključujejo Portugalske," je dejal Mendes.

Ronaldo je v tej sezoni Serie A sicer zabil že 28 golov, toda Juventusu grozi, da bo ostal brez uvrstitve na vsaj četrto mesto in s tem v skupinski del prihodnje sezone Lige prvakov. Ta konec tedna "staro damo" že čaka prvi od dveh odločilnih obračunov, tekmec v 37. krogu pa ne bo nihče drug kot aktualni prvak Inter, ki v Torino prihaja z motiviranim nekdanjim trenerjem Juveta Antoniem Contejem, ki se je ob nedavnem merjenju moči v pokalu zapletel tudi v vse prej kot prijateljski besedni obračun s predsednikom belo-črnih Andreo Agnellijemter njegovimi najtesnejšimi sodelavci.