Predlagali opustitev postopka proti Ronaldu zaradi posilstva

Saga o posilstvu, ki naj bi ga zagrešil Cristiano Ronaldo, naj bi se zaključila. Sodnik je priporočil, da se primer zoper napadalca Manchester Uniteda zavrže. 36-letnik naj bi leta 2009 napadel žensko v hotelu v Las Vegasu. Manekenka Kathrin Mayorga Ronalda obtožuje posilstva. Tožilci so se že leta 2019 odločili, da proti Ronaldu ne bodo sprožili kazenske zadeve, češ da trditve "ni mogoče dokazati in ne more biti z gotovostjo potrjena" . "Na podlagi pregleda informacij, predstavljenih v tem trenutku, obtožb o spolnem napadu Cristiana Ronalda ni mogoče dokazati brez razumnega dvoma. Zato obtožb ne bo, "je julija 2019 dejal okrožni tožilec okrožja Clark Steve Wolfson .

Ronaldo je trditve Mayorge zanikal. "Odločno zanikam obtožbe proti meni," je dejal oktobra 2018. "Posilstvo je odvraten zločin, ki je v nasprotju z vsem, kar sem in v kar verjamem." Ronaldo je eden najbolj znanih športnikov na svetu. Portugalec je petkratni dobitnik nagrade Ballon d'Or za najboljšega nogometaša na svetu. Svojo kariero je začel v lizbonskem Sportingu, nato pa osvojil naslove z Manchester Unitedom v Angliji, Real Madridom v Španiji in Juventusom v Italiji. Je tudi portugalski državni heroj, saj je svojo državo leta 2016 popeljal do naslova evropskega prvaka.

Ronaldov odvetnik Peter Christiansen je priporočilo pozdravil: "Veseli smo, da je sodišče podrobno pregledalo to zadevo, da je pripravljeno sodelovati z zakonom in da je zavrnilo civilne zadeve zoper gospoda Ronalda," je dejal. Odvetniki vpletene ženske, ki so dejali, da ni bila "pravno sposobna", ko je leta 2010 z Ronaldom dosegla dogovor in sprejela 375.000 evrov za podpis pogodbe o molku, se niso odzvali na prošnjo za komentar. Portugalec je posilstvo, kot že rečeno, zanikal, ni pa zanikal, da je Mayorgi leta 2010 ponudil zunajsodno poravnavo. Vendar pa so bili po njegovem mnenju razlogi za to pogodbo predstavljeni povsem izkrivljeno in gre za negativno propagando oziroma t. i. fake news.