Ronaldov sin ni mogel verjeti: Očka, si res živel tukaj?

Cristiano Ronaldo je z 12 leti zapustil Madeiro in se ustalil v Lizboni, kjer je obiskoval slovito nogometno šolo lizbonskega Sportinga . Družbo mu je v teh napornih trenutkih delal Miguel Paixao , ki je do današnjih dni ostal najboljši prijatelj zvezdnika Juventusa in nekdanjega člana Manchester Uniteda ter Real Madrida . Ronaldo je v pogovoru za TVIrazkril, da je s Paixaom in svojim najstarejšim sinom Cristianom Jr. obiskal nekoč domačo sosesko v Lizboni.

"Navdušen sem bil, ko je videl, kje sem zrasel. Že je spoznal Madeiro, zdaj pa je videl še tisto stanovanje pri (lizbonskem trgu, op. a.) Marques de Pombalu, Residencial Dom Jose. Šel je z mano in tam so bili še vedno isti ljudje kot tedaj, ko sem jaz živel tam. Ganilo me je, če sem iskren, ker nisem pričakoval istih ljudi, to se me je malce dotaknilo," se je za TVIizpovedal Ronaldo.

Ni mogel verjeti

Ko je skupaj s Paixaom in Cristianinhom obiskal staro stanovanje oziroma naselje, je bil njegov najstarejši sin, vajen bolj luksuznih okolišev, precej presenečen. Ronaldo pravi, da želi sina in ostale otroke naučiti, da mu trenutnega blagostanja ni omogočil samo talent, temveč trdo delo in predanost.

"S Paixaom in Cristianinhom smo vstopili v stanovanje, v katerem sem bival. Moj sin se je obrnil proti meni in mi rekel: 'Očka, si res živel tukaj?' Sploh ni mogel verjeti,"je še povedal Ronaldo. "Misliš, da je v tem življenju vse lahko ... Kakovost življenja, hiše, avtomobili, obleke ... Mislijo, da vse to pade z neba. To želim vcepiti v mojega sina in tudi takrat, ko se udeležim kakšnega dogodka na šolah: želim, da se zavedajo, da samo s talentom vsega tega ne dobiš. Z delom in predanostjo pa menim, da lahko dosežeš vse tisto, kar si želiš doseči,"še dodaja Ronaldo.

V sobi št. 34 prenočitev za 30 evrov

Stara stavba od leta 2017 čaka na prenovo, potem ko je dobila novega lastnika. Nadobudni Sportingovi nogometaši sicer že dolgo uporabljajo veliko bolj moderne prostore klubske akademije v Alcocheteju. Ronaldo je na aveniji Duque de Loule s Paixaom in ostalimi živel zgolj začasno, dokler pri lizbonskem klubu niso dokončali vseh potrebnih del. Kot 16-letnemu fantiču so mu namenili sobo 34 v tretjem nadstropju.

"Lahko bi bilo tudi bolje, a po drugi strani bo dovolj dobro, dokler ne gremo v Alcochete," se je v enem prejšnjih intervjujev za Sport TVsvojih občutkov ob prvem stiku z Lizbono spominjal Ronaldo.

Jose Pereiraje za dnevnik Jornal de Noticiaspred leti, ko je bil še lastnik stavbe, dejal, da lahko gostje v sobi, v kateri je bival Ronaldo, prespijo za 30 evrov. Žal mu je bilo, ker so mu ostali le spomini, saj nima nobene fotografije iz tistih časov, ko je pod njegovo streho Ronaldo delal prve korake proti svetovni slavi.