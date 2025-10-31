Ronaldov sin pri 15 letih dobil svojega prvega Lamborghinija

Kot kaže, model ni povsem nov, saj je leta 2025 doživel nekaj kozmetičnih sprememb, ki jih ta različica nima. Zelo verjetno je to eden izmed avtomobilov, ki jih je njegov oče že imel, pa se mu ni zdelo težko enega od njih podariti sinu kot presenečenje.

Kljub temu pa avto seveda ni poceni – pred tremi leti je stal 265.000 evrov. Avto lahko iz mirovanja do 100 km/h pospeši v le 3,5 sekunde in doseže največjo hitrost 305 km/h. Avto ni primeren za 15-letnika, ki lahko za zdaj v njem uživa le kot sopotnik.