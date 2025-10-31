Ronaldov sin pri 15 letih dobil svojega prvega Lamborghinija

Sin Cristiana Ronalda je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri pozira ob avtomobilu, zraven pa zapisal: "Prvi avto."
Možna "dediščina" očeta
Kot kaže, model ni povsem nov, saj je leta 2025 doživel nekaj kozmetičnih sprememb, ki jih ta različica nima. Zelo verjetno je to eden izmed avtomobilov, ki jih je njegov oče že imel, pa se mu ni zdelo težko enega od njih podariti sinu kot presenečenje.
Kljub temu pa avto seveda ni poceni – pred tremi leti je stal 265.000 evrov. Avto lahko iz mirovanja do 100 km/h pospeši v le 3,5 sekunde in doseže največjo hitrost 305 km/h. Avto ni primeren za 15-letnika, ki lahko za zdaj v njem uživa le kot sopotnik.
Cristiano Ronaldo Jr. bo moral počakati do 18. leta, da ga bo lahko vozil sam, saj je to starostna meja za pridobitev vozniškega dovoljenja v Savdski Arabiji. Vendar pa ga bo lahko začel voziti že pri 17 letih z začasnim dovoljenjem za učenje vožnje, ki ga tamkajšnji zakon dovoljuje – seveda z omejitvami in pod nadzorom odrasle osebe, morda kar svojega očeta.
Ronaldo sanja, da bi zaigral s sinom
Cristiano Ronaldo je morda pri koncu svoje izjemne kariere, a zdi se, da bi lahko kmalu uresničil še ene sanje – zaigral na istem igrišču s sinom. Cristiano Jr. je namreč naredil nov korak proti temu cilju, potem ko je debitiral za portugalsko reprezentanco do 16 let.
15-letnik je v igro vstopil v 90. minuti ob portugalski zmagi z 2:0 proti Turčiji. Igralec mladinskega pogona savdijskega kluba Al-Nassr, za katerega igra tudi njegov oče, je že prej zastopal Portugalsko do 15 let, svoj prvi nastop pa je zabeležil maja na turnirju na Hrvaškem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.