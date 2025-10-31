Svetli način
Nogomet

Ronaldov sin pri 15 letih dobil svojega prvega Lamborghinija

Ljubljana, 31. 10. 2025 11.25 | Posodobljeno pred 1 uro

Najstarejši sin portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je star komaj 15 let, ima že svoj prvi avtomobil. To je razkril na svojem profilu na Instagramu. Za razliko od Audija S3, ki ga je njegov oče kupil kot svoj prvi avto, ko je že igral za Manchester United, je 15-letni Cristiano Ronaldo Jr. prejel bel Lamborghini Urus S.

Sin Cristiana Ronalda je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri pozira ob avtomobilu, zraven pa zapisal: "Prvi avto."

Možna "dediščina" očeta

Kot kaže, model ni povsem nov, saj je leta 2025 doživel nekaj kozmetičnih sprememb, ki jih ta različica nima. Zelo verjetno je to eden izmed avtomobilov, ki jih je njegov oče že imel, pa se mu ni zdelo težko enega od njih podariti sinu kot presenečenje. 

Kljub temu pa avto seveda ni poceni – pred tremi leti je stal 265.000 evrov. Avto lahko iz mirovanja do 100 km/h pospeši v le 3,5 sekunde in doseže največjo hitrost 305 km/h. Avto ni primeren za 15-letnika, ki lahko za zdaj v njem uživa le kot sopotnik.

Cristiano Ronaldo Junior
Cristiano Ronaldo Junior FOTO: Profimedia

Cristiano Ronaldo Jr. bo moral počakati do 18. leta, da ga bo lahko vozil sam, saj je to starostna meja za pridobitev vozniškega dovoljenja v Savdski Arabiji. Vendar pa ga bo lahko začel voziti že pri 17 letih z začasnim dovoljenjem za učenje vožnje, ki ga tamkajšnji zakon dovoljuje – seveda z omejitvami in pod nadzorom odrasle osebe, morda kar svojega očeta.

Ronaldo sanja, da bi zaigral s sinom

Cristiano Ronaldo je morda pri koncu svoje izjemne kariere, a zdi se, da bi lahko kmalu uresničil še ene sanje – zaigral na istem igrišču s sinom. Cristiano Jr. je namreč naredil nov korak proti temu cilju, potem ko je debitiral za portugalsko reprezentanco do 16 let.

15-letnik je v igro vstopil v 90. minuti ob portugalski zmagi z 2:0 proti Turčiji. Igralec mladinskega pogona savdijskega kluba Al-Nassr, za katerega igra tudi njegov oče, je že prej zastopal Portugalsko do 15 let, svoj prvi nastop pa je zabeležil maja na turnirju na Hrvaškem.

nogomet cristiano ronaldo jr. avtomobil
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
METANSKI
31. 10. 2025 12.54
+1
KOGA PA ZANIMA NEKI RONALDO, PA NJEGOV SIN? TAKI SE NAJ NA CESTI UBIJE! VELJA TUDI ZATE, S. V. !
ODGOVORI
1 0
jung
31. 10. 2025 12.54
Pa kaj so čakali do sedaj ?? Verjetno je ubogi otrok že depresiven 🤔
ODGOVORI
0 0
Ročak
31. 10. 2025 12.51
+2
Naj mu raje podari svoj čas.
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
31. 10. 2025 12.50
+3
dobra naložba...
ODGOVORI
3 0
Duh8
31. 10. 2025 12.48
+1
Bedarija Če je pleh merilo......potem kar naj bo
ODGOVORI
2 1
Janez23
31. 10. 2025 12.47
+3
Jaz sem najprej prebral, da je dobil prvega otroka. Potem sem se spomnil, da niso to novice iz Dolenjske.
ODGOVORI
3 0
jung
31. 10. 2025 12.52
🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
31. 10. 2025 12.44
+3
Drobiž. Jst sem za moj prvi avto dal skoraj 500 000 SIT
ODGOVORI
4 1
dober dan
31. 10. 2025 12.42
+2
zakaj ma lase črnih ljudi a ni belec?
ODGOVORI
3 1
Teleport
31. 10. 2025 12.42
+0
Jaz sem ga imel že pri 8mih
ODGOVORI
1 1
1butnskala
31. 10. 2025 12.41
+3
top novica rumenega tiska
ODGOVORI
3 0
aylar
31. 10. 2025 12.20
+7
Mi pri teh letih nismo niti mobitela imeli...
ODGOVORI
7 0
Primož Rus
31. 10. 2025 12.12
+11
In potem starši jokcajo,ko jim sin umre"zakaj pa ravno moj"........JAH,SEJ SI GA TI UBIL Z LASTNIM POHLEPOM.......pa nej si bo ELITA pr nas al pa zgoraj plastičen osebek......KJE JE TU ČLOVEK?????
ODGOVORI
13 2
Ricola Swiss
31. 10. 2025 12.09
+15
A ima tale Ronaldo mogoče sorodnike v Dobruški vasi in Šentjerneju?
ODGOVORI
16 1
JOKS klub
31. 10. 2025 12.07
+11
Pleh pač.
ODGOVORI
11 0
mackon08
31. 10. 2025 11.54
+14
Totalna bedarija.
ODGOVORI
14 0
