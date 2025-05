Ronaldo Junior v slogu očeta: dva gola za zmago v finalu

V bližini slovensko-hrvaške meje se je s finalno tekmo med Portugalsko in Hrvaško zaključil memorial Vlatka Markovića za reprezentance do 15 let. Mladi Portugalci so slavili z 2:3, pod dva zadetka pa se je podpisal Cristiano Ronaldo Junior in prvega proslavil v slogu svojega očeta.

14-letni Cristiano Ronaldo Junior je v dresu portugalske reprezentance do 15 let debitiral v torek, ko je na tekmi proti Japonski v igro vstopil v 53. minuti, Portugalci pa so slavili s 4:1. Ob remiju proti Grčiji je mladenič igral do 60. minute, na zadnji tekmi skupinskega dela, ko je Portugalska proti Angliji zmagala z izidom 2:1, pa v igro vstopil v 63. minuti. Najstarejši izmed otrok Cristiana Ronalda je najpomembnejšo tekmo turnirja začel v udarni enajsterici, v 13. minuti poskrbel za vodstvo portugalske izbrane vrste in zadetek proslavil v slogu svojega očeta. Mladi hrvaški nogometaši so izid v nadaljevanju poravnali, Ronaldo Junior pa je hitro po začetku drugega dela tekme zabil še drugič.

Tekma dveh 40-minutnih polčasov je nato prinesla novo izenačenje, Portugalci pa so do zadetka za zmago prišli v končnici rednega dela. Ronaldo Junior, ki svoje nogometno znanje trenutno izpolnjuje v akademiji Al Nasra, je tako ponovno opozoril nase. V preteklih tednih so zanimanje zanj pokazali Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Inter Milan in Manchester United.

Vlatko Marković FOTO: AP icon-expand

Vlatko Marković je nekdanji hrvaški nogometaš, ki je bil med letoma 1998 in 2012 predsednik Hrvaške nogometne zveze. Leta 2013 je zbolel za Alzheimerjevo boleznijo, pljučnica pa je še dodatno poslabšala njegovo zdravstveno stanje. V Zagrebu je umrl v 76. letu starosti. Letošnji memorial je že sedmi turnir za nogometaše do 15 let, ki ga v njegovo čast organizira Hrvaška nogometna zveza. Letos je potekal od 13. do 18. maja, na tekmah v Ludbregu, Čakovcu, Kotoribi in Svetem Martinu na Muri pa je sodelovalo osem reprezentanc. Slavila je Portugalska.

Memorial Vlatka Markovića, finale: