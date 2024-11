Družina pogreša Evropo, Ronaldo pa želi v Saudovi Arabiji pustiti pečat

Cristiano Ronaldo je svojo klubsko nogometno pot na evropskih tleh sklenil decembra 2022, ko je po sporazumni prekinitvi pogodbe zapustil Manchester United in se na presenečenje mnogih preselil v Saudovo Arabijo k Al Nassru.

Do tega dne so savdske klube okrepili še številni drugi zvezdniki, Ronaldo pa je v dokumentarni seriji o vzponu nogometa v državi srednjega vzhoda razkril podrobnosti o selitvi, ki jo je opravil skupaj s partnerko in petimi otroki. "Na začetku je bilo vse prej kot lahko. Kultura je drugačna, a ljudje tukaj so zelo prijazni. Moja družina je del mene in vedno gredo z menoj. Otroci včasih pogrešajo Evropo, kar je povsem normalno. Takšno življenje ni preprosto," je dejal 39-letni Portugalec.