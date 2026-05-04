Nogomet

Nepričakovan poraz Al-Nassrja otežil lov na Ronaldovo prvo lovoriko

Rijad, 04. 05. 2026 10.08 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Cristiano Ronaldo

Odkar je leta 2023 portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo prestopil v Savdsko Arabijo k tamkajšnjemu Al-Nassru, 41-letniku še ni uspelo osvojiti lovorike. V tekoči sezoni je trenutno v igri za dve. S soigralci se je uvrstil v finale tekmovanja AFC Champions League 2, v Savdski profesionalni ligi pa ima Al-Nassr trenutno ob odigrani tekmi več pet točk prednosti pred večnim rivalom Al-Hilalom. Moštvi pred koncem sezone čaka še medsebojni obračun, ki bo ključen v boju za naslov.

Zdelo se je, da ima Al-Nassr v domačem prvenstvu vse pod nadzorom. Večino sezone je Cristiano Ronaldo skupaj s soigralci trdno nadzoroval boj za naslov v Savdski profesionalni ligi. Dominantne predstave in rezultati ter udobno vodstvo na lestvici so ekipo postavili kot glavnega pretendenta za naslov. S tem bi Ronaldu končno prinesli njegov prvi ligaški naslov od njegovega prihoda v Savdsko Arabijo leta 2023.

Pred tekmo z Al-Qadsiahom, ki jo je Al-Nassr v nedeljo na gostujočem terenu izgubil z 1:3, je imel štiri tekme pred koncem prvenstva varnih pet točk prednosti pred večnim tekmecem Al-Hilalom. S porazom je tako trenutno vodilno moštvo lige dalo svojemu zasledovalcu možnost, da se ponovno vmeša v boj za naslov. Če bo Al-Hilal svojo zaostalo tekmo dobil, se bo Ronaldu in druščini približal le na dve točki zaostanka. Od vseh krogov, ki so ostali do konca prvenstva, bo izstopal 32. krog, v katerem se bosta med seboj pomerili vodilni moštvi lige, in ravno ta tekma bi lahko postala odločilni faktor, kdo bo na koncu osvojil prvo mesto.

Pod manjšim pritiskom je tudi prvi zvezdnik Al-Nassrja Ronaldo, ki od svojega prihoda v klub še ni osvojil lovorike. Nekdanji zvezdnik madridskega Reala sicer nadaljuje svoj lov na mejnik tisočih golov v karieri, a poleg tega si vse bolj želi osvojiti tudi prvo lovoriko s trenutnim klubom. Dejstvo je, da če želi to doseči, si skupaj s soigralci do konca sezone ne sme privoščiti nobenega spodrsljaja. Poleg boja za naslov v ligi se Al-Nassr pripravlja tudi na finale tekmovanja AFC Elite 2, ki velja za azijsko različico Evropske lige, kar jim ponuja še eno priložnost za osvojitev trofeje v tej sezoni.

KOMENTARJI1

kala 09
04. 05. 2026 11.28
Roni pojdi v penzijo,leta so prišla.
