Nepričakovan poraz Al-Nassrja otežil lov na Ronaldovo prvo lovoriko

Zdelo se je, da ima Al-Nassr v domačem prvenstvu vse pod nadzorom. Večino sezone je Cristiano Ronaldo skupaj s soigralci trdno nadzoroval boj za naslov v Savdski profesionalni ligi. Dominantne predstave in rezultati ter udobno vodstvo na lestvici so ekipo postavili kot glavnega pretendenta za naslov. S tem bi Ronaldu končno prinesli njegov prvi ligaški naslov od njegovega prihoda v Savdsko Arabijo leta 2023.

Pred tekmo z Al-Qadsiahom, ki jo je Al-Nassr v nedeljo na gostujočem terenu izgubil z 1:3, je imel štiri tekme pred koncem prvenstva varnih pet točk prednosti pred večnim tekmecem Al-Hilalom. S porazom je tako trenutno vodilno moštvo lige dalo svojemu zasledovalcu možnost, da se ponovno vmeša v boj za naslov. Če bo Al-Hilal svojo zaostalo tekmo dobil, se bo Ronaldu in druščini približal le na dve točki zaostanka. Od vseh krogov, ki so ostali do konca prvenstva, bo izstopal 32. krog, v katerem se bosta med seboj pomerili vodilni moštvi lige, in ravno ta tekma bi lahko postala odločilni faktor, kdo bo na koncu osvojil prvo mesto.

Pod manjšim pritiskom je tudi prvi zvezdnik Al-Nassrja Ronaldo, ki od svojega prihoda v klub še ni osvojil lovorike. Nekdanji zvezdnik madridskega Reala sicer nadaljuje svoj lov na mejnik tisočih golov v karieri, a poleg tega si vse bolj želi osvojiti tudi prvo lovoriko s trenutnim klubom. Dejstvo je, da če želi to doseči, si skupaj s soigralci do konca sezone ne sme privoščiti nobenega spodrsljaja. Poleg boja za naslov v ligi se Al-Nassr pripravlja tudi na finale tekmovanja AFC Elite 2, ki velja za azijsko različico Evropske lige, kar jim ponuja še eno priložnost za osvojitev trofeje v tej sezoni.