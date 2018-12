Ronaldova sestra ponorela: Umazan svet, poln mafije in j***** denarja

Cristiano Ronaldo je vse do zadnjega upal, da bo tretjič zapored in skupno šestič osvojil najbolj prestižno nagrado v nogometu, namenjeno posameznikom. Zlato žogo mu je 'pred nosom' speljal nekdanji soigralec pri madridskem Realu Luka Modrić, portugalski superzvezdnik pa se je v glasovanju moral sprijazniti z drugim mestom. Tako Modrić, kot Ronaldo, sta seveda z galaktiki v minuli sezoni osvojila Liga prvakov, je pa bil Hrvat precej uspešnejši na svetovnem prvenstvu, kjer je moral šele v finalu priznati premoč favoriziranim Francozom. Kljub vsemu številni menijo, da bi morala nagrada pripasti zdajšnjemu napadalcu Juventusa, predvsem so v to prepričani njegovi najbližji.