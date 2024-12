Ronaldove besede so se uresničile: Real Madrid ni PSG

Kylian Mbappe se je po večletnih namigovanjih poleti vendarle pridružil Real Madridu, njegov začetek poglavja v kraljevem klubu pa vsekakor ni bil takšen, kot si ga je želel. Na 20 tekmah je zabil 10 golov, kar bi bil za številne napadalce v njihovi debitantski sezoni odličen izkupiček. A pri 25-letnem Francozu je situacija drugačna.

Pričakovanja po Mbappejevem prestopu so bila v Madridu ogromna, zaenkrat pa jih še ni uspel izpolniti. Njegova zadnja klavrna predstava je bila v španskem prvenstvu proti Athletic Bilbau, ko so galaktiki na gostovanju izgubili z 2:1, francoski zvezdnik pa je zapravil enajstmetrovko. "Slab rezultat. Velika napaka na tekmi, kjer šteje vsaka malenkost. Prevzemam vso odgovornost. Težak trenutek, a hkrati najboljši trenutek, da situacijo spremenim in pokažem kdo zares sem," je po tekmi na družbenem omrežju Instagram zapisal nekdanji napadalec Monaca in PSG-ja.