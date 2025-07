Ronaldovo slovo od reprezentančnega kolega: Preprosto ne morem dojeti

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Preprosto ne morem dojeti. Nedavno sva bila skupaj v reprezentanci, pravkar si se poročil. Tvoji družini, ženi in otrokom izrekam iskreno sožalje in jim želim vso moč tega sveta. Vem, da boš vedno z njimi. Počivajta v miru, Diogo in Andre. Vsem nam bosta manjkala," je na svojih družbenih omrežjih zapisal Cristiano Ronaldo. "Za toliko bolečine ni besed tolažbe. Vedno te bom pomnil po tvojem nasmehu, kot dobrega soigralca na igrišču in izven njega," pa je zapisal Darwin Nunez, ki si je domačo garderobo na Anfieldu z Joto delil zadnja tri leta. Po novici o tragični smrti nogometaša Liverpoola so se njegovi navijači začeli zbirati pred Anfieldom, kjer so pustili številne vence in navijaške artikle v spomin na izjemnega Portugalca.

Ob takšni izgubi se na rivalstva hitro pozabi. Oglasili so se tudi pri obeh velikanih iz Manchestra in mestnemu tekmecu Evertonu. "Naše iskreno sožalje izrekamo svojcem Dioga Jote in njegovega brata Andreja ter vsem povezanim z Liverpoolom ob današnji srce parajoči novici," so zapisali pri rdečih vragih. "Vse pri Evertonu je globoko prizadela tragična smrt Dioga Jote in njegovega brata Andrea Silve. V teh žalostnih trenutkih so naše misli z njuno družino in prijatelji," pa so dodali na modri strani Liverpoola.