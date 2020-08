Ronaldu nagrada navijačev, de Ligta pa čaka operacija

Cristiano Ronaldo ni dobil nagrade za najboljšega igralca v Serie A, to priznanje je dobil njegov soigralec pri Juventusu, argentinski nogometaš Paulo Dybala. Portugalski zvezdnik tudi ni bil najboljši strelec italijanskega prvenstva (dosegel je 31 golov), prehitel ga je napadalec rimskega Lazia Ciro Immobile, ki je dosegel 36 golov.

Vseeno pa Portugalec, ki je postavil klubski rekord po številu golov v sezoni, ni ostal brez nagrade. Po glasovanju navijačev Juventusa je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) in kot so zapisali na uradni klubski spletni strani, so bili stalnica v tem letu le Ronaldovi goli. Stara dama je zanesljivo osvojila naslov italijanskega prvaka, razočaranje pa so nogometaši in navijači doživeli v Ligi prvakov, saj jih je v osmini finala izločil francoski Lyon.