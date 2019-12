Ronaldu tudi v letu 2019 individualna lovorika ni izostala: četrtič zapored nogometaš leta

To sicer ni edina lovorika za Ronalda v tem koledarskem letu, je pa najbolj prestižna. Med (zaključnimi) nominiranci so bili tudiLionel Messi, Virgil van Dijk,Sadio Mane,Bernardo Silva,Alisson Beckerin Mohamed Salah. Nagrade 'Globe Soccer' sicer na gala večerji podeljujeta Združenje evropskih nogometnih agentov (EFAA) in Evropska klubska nogometna zveza (ECA). Lovoriko za najboljšega nogometaša leta podeljujejo vse od leta 2011, ko jo je dobil prav Ronaldo. Ta ima na svojem kontu že šest takšnih nagrad, po eno imajo Lionel Messi, Radamel Falcao in Franck Ribery.