Ronaldu uspel nov mejnik in obenem poslal obljubo: 1000-odstotno ostajam v Juventusu

Cristiano Ronaldo je bil podajalec pri drugem in, kot se je izkazalo po zadnjem sodnikovem žvižgu, zmagovitem zadetku Juventusa v tekmi 33. kroga italijanskega državnega prvenstva, v katerem so varovanci Massimiliana Allegrija gostili Fiorentino.



Z novimi tremi prvenstvenimi točkami so si črno-beli tudi praktično zagotovili že svoj osmi zaporedni naslov italijanskih državnih prvakov. S tem se je tudi 34-letni Portugalec vpisal ne le v zgodovino Juventusa, temveč tudi v zgodovino nogometne igre sploh, saj je postal prvi nogometaš v zgodovini, ki mu je uspelo osvojiti najpomembnejšo nacionalno lovoriko v treh različnih državah - Angliji, Španiji in nazadnje, kot že rečeno, Italiji. "Zelo sem srečen, da sem osvojil prestižno domačo lovoriko v svoji prvi sezoni pri Juventusu. Med drugim smo osvojili tudi domači superpokal, kar ni zanemarljiva lovorika. V Ligi prvakov se sicer nismo pretirano izkazali, a vedno obstaja naslednja sezona,"je po novi prvenstveni zmagi v dresu 'Bianconerov' dejal evropski prvak s portugalsko izbrano vrsto in obenem odgnal vse dvome o nadaljevanju svoje klubske kariere.