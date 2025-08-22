Ronaldu v čast postavili nov kip

Kot je iranski umetnik sporočil na družbenih omrežjih, si lahko njegovo delo ogledate v muzeju CR7, ki se nahaja v središču Ronaldovega domačega kraja. Muzej, ki je v lasti nogometaševe družine, hrani zbirko spominkov, povezanih z napadalcem kluba iz Savdske Arabije.

Kip, izdelan iz plastične zlitine, prikazuje Ronalda, kako z navdušenjem praznuje doseženi gol. Igralec, oblečen v portugalske kratke hlače in nogavice, je upodobljen brez majice z golimi prsmi.

Slovesnega odkritja kipa Cristiana Ronalda so se udeležili igralčev brat Hugo Aveiro in njegova mati Dolores Aveiro ter iranski umetnik in njegova žena. Slovesnost v Funchalu sovpada z napovedjo zaroke nogometaša z Georgino Rodriguez, dolgoletno partnerico nogometaša.