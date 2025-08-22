Svetli način
Nogomet

Ronaldu v čast postavili nov kip

Funchal, 22. 08. 2025 09.40 | Posodobljeno pred 43 minutami

Avtor
STA , S.V.
V Funchalu, glavnem mestu portugalskega otoka Madeire, so odkrili nov kip nogometnega superzvezdnika Cristiana Ronalda. Izdelal ga je iranski umetnik Mohamad-Reza Norouzi. Kip nogometaša v naravni velikosti so predstavili v navzočnosti družinskih članov kapetana portugalske reprezentance.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Kot je iranski umetnik sporočil na družbenih omrežjih, si lahko njegovo delo ogledate v muzeju CR7, ki se nahaja v središču Ronaldovega domačega kraja. Muzej, ki je v lasti nogometaševe družine, hrani zbirko spominkov, povezanih z napadalcem kluba iz Savdske Arabije.

Kip, izdelan iz plastične zlitine, prikazuje Ronalda, kako z navdušenjem praznuje doseženi gol. Igralec, oblečen v portugalske kratke hlače in nogavice, je upodobljen brez majice z golimi prsmi.

Slovesnega odkritja kipa Cristiana Ronalda so se udeležili igralčev brat Hugo Aveiro in njegova mati Dolores Aveiro ter iranski umetnik in njegova žena. Slovesnost v Funchalu sovpada z napovedjo zaroke nogometaša z Georgino Rodriguez, dolgoletno partnerico nogometaša.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Ronaldovem domačem kraju je veliko lokacij, posvečenih temu najbolj znanemu madeirskemu igralcu. Leta 2013 so v bližini nogometaševega muzeja postavili njegov kip v bronu, ki ga je izdelal brazilski kipar Ricardo Velosa. Štiri leta pozneje so oblasti Madeire letališče Funchal poimenovale Cristiano Ronaldo. Ta odločitev avtonomne vlade portugalskega arhipelaga je bila takrat deležna kritik v Lizboni.

Cristiano Ronaldo, največkrat odlikovani portugalski nogometaš, je osvojil pet Zlatih žog, ki jih podeljujejo najboljšemu igralcu na svetu. 40-letni napadalec je tudi rekorder po številu doseženih golov za reprezentanco, zbral jih je 138.

Po letošnji lestvici revije Forbes Ronaldo vodi med najbolje plačanimi športniki na svetu, z ocenjenim letnim dohodkom 237 milijonov evrov.

nogomet cristiano ronaldo kip madeira
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MEDKO
22. 08. 2025 10.24
Madeira je res lepa.!
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
22. 08. 2025 10.16
+0
Ko pridem tja bom prižgal svečo
ODGOVORI
1 1
Pravični_84
22. 08. 2025 10.08
+0
Jaz mu privoscim, je clovek, ki se je odrekel vsemu lepemu v prostem casu in samo treniral. Seveda to ne more uspeti vsem, je edinstven, kot Mesi ali drugi v tem sportu. On pa ni nikoli videl, kako je iti na veselico, spiti par kozarcev, se poveseliti in zaplesati ob dobri glasbi. ;) To pa nam pomeni najvec, ne rabimo kipa ;)
ODGOVORI
2 2
