Ronaldu grozi 99 udarcev z bičem, zato ni odpotoval na gostovanje v Iran

Tedaj je Al-Nassr na čelu z Ronaldom gostoval v Teheranu pri Persepolisu, kar je pred hotel, kjer je bil klub nastanjen, privabilo na tisoče navijačev, ki so želeli od blizu videti enega najboljših nogometašev vseh časov. Policija je morala celo posredovati in razgnati fanatično množico, saj bi lahko bila ogrožena varnost igralcev.

Cristiano Ronaldo ni igral na prvi tekmi osmine finala azijske Lige prvakov AFC, ostal je v Savdski Arabiji in ni odpotoval v Iran na dvoboj z Esteghlalom. Razlog je v tem, da bi Portugalca lahko doletela kazen za 'prešuštvo' zaradi situacije, ki se je zgodila leta 2023.

A Portugalec je naredil izjemo in varnostnikom naročil, naj v hotel spustijo iransko slikarko Fatemeh Hammami Nasrabadi, ki kljub svoji invalidnosti ustvarja slike z nogami. Na družbenih omrežjih so nato zaokrožili posnetki Ronalda, ki objame in na čelo poljubi umetnico, kar pa je po iranski zakonodaji strogo prepovedano. Po šeriatskem pravu lahko žensko poljubi le njen mož, kazen za prešuštvo pa je 99 udarcev z bičem.