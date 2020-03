Nezadovoljni Rooney: Nogometaše so obravnavali kot morske prašičke

Wayne Rooney je dolgo vrsto let nosil dres Manchester Uniteda in bil zaščitni znak rdečih vragov, nato tudi Evertona, eno leto je igral tudi čez lužo za DC United. Sedaj pa je v drugi angleški ligi v dvojni vlogi, kot trener in igralec pri moštvu Derby County. V kolumni je za časnik Times spregovoril tudi o trenutni situaciji:"Za igralce, trenerje in ostale v klubu in njihove družine je bil to zaskrbljujoč teden. V tem času je bilo čutiti pomanjkanja vodstva tako s strani vlade, kot s strani angleške nogometne zveze in vodstva Premier League. Vsi ostali, tenis, formula 1, rugby, nogomet v drugih državah, so ustavili tekmovanja, nam pa so rekli, da nadaljujemo. Mislim, da je dosti nogometašev razmišljalo, "Ali je to vse skupaj povezano z denarjem?", zakaj smo čakali do petka? Zakaj je moral zboleti Mikel Arteta, da so potegnili pravo potezo?"

"Po izrednem sestanku so le sprejeli pravo odločitev, do takrat pa je bilo skoraj čutiti, da so nogometaši v Angliji obravnavani kot morski prašički,"je bil kritičen Rooney in dodal:"Vem, kako se počutim. Če bi se okužil kdo od moje družine zaradi mene, ker sem moral igrati, ko ni varno in bi oni resno zboleli, bi moral resno razmisliti, ali bi še kadarkoli igral nogomet. Tega odgovornim nikoli ne bom odpustil."

Tekmovanje v angleških ligah je začasno ustavljeno do 3. aprila, 34-letni Rooney pa upa, da bo vseeno še priložnost za dokončanje sezone: "Z veseljem lahko igramo do septembra, če se bo sezona potegnila do tja. Če tako mora biti, bo v redu, to je naša služba. Dokler vemo, da smo varni in igramo v varnem okolju, tudi kar se tiče navijačev, bomo igrali."