Rooney blizu povratka na Otok kot 'naslednik' Franka Lamparda

Wayne Rooneyse bo po informacijah ESPNz vodilnimi pri Derby Countyju sestal v torek in kmalu bo jasno, če bo do njegovega povratka v Anglijo, o katerem so prvi poročali pri The Telegraphu, res prišlo. Nizozemec Philipp Cocu, ki je na klopi "ovnov" pred začetkom nove sezone nasledil Franka Lamparda, dogodkov v povezavi z najboljšim strelcem v zgodovini angleške nogometne izbrane vrste ne komentira, 33-letni Rooney pa ima s svojo trenutno ekipo D. C. Unitedom sicer sklenjeno triletno pogodbo, ki jo je podpisal junija lani. Že v preteklosti je sicer govoril o svoji želji, da bi se preizkusil v trenerskih vodah.

ROONEY

Po poročanju BBCje lastnik Derbyja Mel Morrisprepričan, da bi se z Rooneyjevo pomočjo belo-črni lahko prebili v elitno Premier League, brez katere so v minuli sezoni ostali šele na finalni tekmi dodatnih kvalifikacij na Wembleyju, kjer je bil od Lamparda in varovancev boljša Aston Villa (2 : 1).

Cocu: Ekipa še ni dokončana

"V tem trenutku ne morem povedati ničesar," je po zmagi nad Huddersfield Townom (2:1) na prvi tekmi nove ligaške sezone Sky Sportsupovedal Cocu."Kot sem rekel že pred tekmo delamo na tem, da zaokrožimo ekipo. Ni še dokončana. Ne morem povedati nič o imenih, dokler reči niso opravljene. Imamo veliko igralcev, za katere mislimo, da bi bili dragoceni za ekipo. Vedno poskušaš dobiti najboljše, ki jih lahko dobiš, seveda glede na zmožnosti v klubu. Še nekaj dni in nato bomo, upajmo, lahko povedali kaj več."

Lampard, ki si je z Rooneyjem delil slačilnico pri angleški reprezentanci, je bil izjemno uspešen v svoji prvi in edini sezoni na stadionu Pride Park, ki ga je po omenjenem porazu z Aston Villo v play-offu zapustil in se usedel na izpraznjeno klop svojega dolgoletnega kluba Chelseaja. Po poročanju Sky Sportsa je Rooney v morebitnih novih delodajalcih prepoznal "idealno priložnost", da si podaljša igralsko kariero in se ob tem tudi nauči trenerskih prijemov, vse skupaj bi seveda potekalo veliko bližje družini in domačima Liverpoolu oziroma Manchestru kot do sedaj v daljnem Washingtonu. Ko je še igral v Angliji, je veljal za velikega privrženca nekdanjega trenerja Manchester Uniteda Louisa van Gaala, Cocu pa naj bi bil kot trener zelo podoben svojemu slovitemu rojaku.

DERBY

LESTVICA