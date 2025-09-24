Rooney: Če ne bi bilo žene, bi bil zaradi težav z alkoholom že mrtev

39-letni Wayne Rooney, najboljši strelec v zgodovini Manchester Uniteda, je svojemu nekdanjemu soigralcu Riu Ferdinandu povedal, da je imel med kariero veliko težav z alkoholom.

"Res verjamem, da če ne ni bilo Coleen, bi bil že mrtev," je povedal Rooney in nadaljeval: "Delal sem napake v preteklosti, ki so dobro zabeležene, zdaj sem včasih malce drugačen in ona me drži na pravi poti. To počne že 20 let."

Dodal je, da se je med kariero večkrat s prijatelji šel zabavat. "Prišlo pa je do točke, ko je šlo vse skupaj predaleč. To je bil trenutek v življenju, ko sem imel resne težave z alkoholom," je priznal Rooney.