Rooney: Lahko je s prstom kazati na trenerja, a igralci so dobro plačani, da opravijo svoje delo

"Igralci imajo veliko odgovornost. Gre za nogometaše svetovnega kova, ki igrajo za reprezentance, a za United morajo pokazati več. Sami pri sebi morajo razčistiti, kaj počnejo na igrišču. Lahko je s prstom kazati na trenerja in ga kriviti, a igralci so dobro plačani, da opravijo svoje delo, mislim pa, da ga ne opravljajo dovolj dobro," je v bran stopil nekdanjemu soigralcu Oleju Gunnarju Solskjaerju , na katerega se je zaradi slabih rezultatov vsul plaz kritik, mnogi navijači pa ga ne želijo več videti na trenerski klopi.

Wayne Rooney , ki je z 253 zadetki na 559 tekmah rekorder po številu zadetkov za United, je za Sky Sports pokomentiral boleč poraz svojega bivšega kluba: "Težko je bilo gledati tekmo. Preveč igralcev ni bilo pripravljenih teči, se vračati v obrambo in pustiti vsega na igrišču za dres, ki ga nosijo ... In to je zame nesprejemljivo. Te igralce mora poraz najbolj boleti."

"Seveda je Ole pod pritiskom, vsi to lahko vidimo. Jaz ga poznam in vem, da je borec. Še naprej bo počel prave stvari, verjel vase in v ekipo, poskušal bo izvleči maksimum iz igralcev, ki jih ima na razpolago." je še dodal 36-letni Rooney, ki je januarja letos iz igralskih vod prešel v trenerske vode.

Rooney se na klopi angleškega drugoligaša Derby Countyja sooča s svojevrstnimi težavami, saj se Ovni (ne povsem po njegovi krivdi) po 14. krogih znašajo na dnu ligaške lestvice. Derby je namreč 22. septembra moral v administracijo (proces, v katerem vse finančne obveznosti kluba prevzamejo določene državne računovodje, ki poskušajo klub rešiti vseh dolgov in finančnih obveznosti), zaradi česar so klubu iz osrčja Otoka odšteli 12 točk.

Rooney je svoje mnenje podal le nekaj dni za bivšim soigralcem Garryjem Nevillom, ki je prav tako okrcal nogometaše Rdečih vragov. 46-letni nekdanji branilec je dejal, da enajsterica na igrišču deluje povsem razglašeno in da sem jim na tako visokem nivoju ne bi smele dogajati tako velike napake. Poleg tega pa je dodal še: "Unitedova ekipa, ki jo spremljamo zadnje čase, zelo slabo reagira na prejete zadetke. So kot kakšni dojenčki, ki se zjokajo, ko jim nekaj vzameš. Poglejte Cityjeve in Liverpoolove igralce, ki garajo kot psi in zato spadajo med najboljše na svetu."