Nekdanji angleški reprezentančni napadalec je povedal, da se je njegovo duševno zdravje slabšalo, čeprav je bil takrat še sveže poročen in je že postal oče svojemu najstarejšemu sinu Kaiu. Wayne Rooney je bil del izjemne generacije Manchester Uniteda, ki jo je sestavil trener Sir Alex Ferguson in je osvojila več naslovov angleškega prvaka ter tudi ligo prvakov. Napadalec, ki je znal tudi po dva dni zaporedoma preživeti ob pitju alkohola doma, je v podkastu z Gabby Logan povedal, da je v najtežjem obdobju razmišljal o tem, da bi si vzel življenje. "Danes lahko pogledam nazaj in rečem, da sem bil sebičen, vendar sem vedel, da se spopadam z nečim, s čimer sem se zelo težko soočal," je povedal in dodal: "Ob tem nisem želel, da bi me sin videl v takšnem stanju, zato sem se tudi umikal in skrival."

Wayne Rooney FOTO: Reuters

"Prišel sem do točke, ko ni šlo več naprej. Preprosto nisem želel biti v družbi nikogar. Nisem želel srečevati ljudi na ulici. Nisem želel hoditi v trgovine. Na nogometnem igrišču sem se vedno počutil samozavestno, z vsem drugim pa sem imel velike težave." Rooney, ki je z 253 zadetki najboljši strelec v zgodovini Manchester Uniteda, je povedal, da so se njegove težave pojavile na vrhuncu kariere pri rdečih vragih.

"Čeprav sem se zavedal, v kakšnem položaju sem, mi je bilo to zelo težko priznati, saj sem imel občutek, da sem zaradi tega manj moški." Poiskal si je tudi terapevtsko pomoč: "Verjetno sem bil na vrhuncu kariere, dobil sem prvega sina in se poročil. To bi moralo biti najsrečnejše obdobje mojega življenja, vendar ni bilo. Zaradi sebičnih dejanj, ki sem jih počel, je bilo to zame najtežje obdobje."

Wayne Rooney FOTO: Reuters