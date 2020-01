Rooney odkrito o zasvojenosti s kockanjem: Še preden se zaveš, že izgubiš veliko denarja

To, da je Rooney spregovoril o kampanji za varno igranje iger na srečo, ni naključje. Igralniška in stavna hiša 32Red je sponzor Derby Countyja, Rooney pa si je na hrbet nadel številko 32. Tudi sicer je 32Red v Rooneyju prepoznala oglaševalski magnet in poglobila sodelovanje z Derbyjem, ko je postalo jasno, da se bo izkušeni angleški napadalec pridružil klubu. A sodelovanje z igralniško hišo v Angliji ni poželo odobravanja. "Bil sem mlad fant, ki je ravno vstopil v svet bajnega denarja," je v video kampanji začel Rooney. "Ko smo odšli na gostovanje z Manchester Unitedom, smo ostali en dan v hotelu – ko igraš za angleško reprezentanco si v hotelu teden dni. Dolgočasiš se in iščeš stvari, s katerimi bi si krajšal čas. Tedaj je bil svet kockanja ena od teh stvari. Enostavno je bilo staviti prek telefona. Nisem se zavedal, da gre za pravi denar," je pot v omamo razložil Rooney. Ta se je sicer ob podpisu za Derby County in ob izboru številke 32 moral soočati s številnimi kritikami, da je 'prodal dušo', tudi zato je zdaj prav skupaj z igralniško in stavno hišo 32Red ustvaril kampanjo, ki poziva k odgovornemu ravnanju, ko je govora o stavah in igralništvu.

Rooney si je pri vsega 20 letih ustvaril več kot 800.000 evrov dolga. "Ko izgubljaš denar, bo to vplivalo na tvojo igro, to je jasno," je razkril Rooney. Najboljši strelec angleške reprezentance vseh časov (53 zadetkov) je pri 34 letih sprejel vlogo mentorja mladim, ki jim želi svetovati in pokazati pravo pot, ko vstopijo v svet bogatih zaslužkov kot mladi fantje. "Hvala bogu sem lahko povrnil tisto, kar sem izgubil in nisem več kockal. Naučil sem se iz svojih napak. Če nadaljuješ s kockanjem, izgubiš še več. Izgubljenega denarja ne povrneš," je bilo jasno sporočilo Wayna Rooneyja.

"Še preden se zares zaveš, že izgubiš veliko denarja in ne zavedaš se, koliko denarja si v resnici stavil," se je težavnega obdobja še spomnil angleški napadalec, ki je nekoč pri rdečih vragih na teden zaslužil 350 tisoč evrov. "Na začetku sem dobival in si mislil, da je to enostaven denar. Še bolj te potegne in zaključilo se je z veliko izgubo," je priznal Rooney, ki naj bi nekoč v vsega dveh urah izgubil 80.000 evrov."Ko igraš za svoj klub ali državo in obenem izgubljaš denar, se seveda to pozna tudi na igrišču," je še opisal 34-letnik, ki ga v prihodnje mika tudi svet trenerstva, zato že dela na tem, da pridobi ustrezne licence, trenutno pa je tudi član trenerskega štaba Derbyja Countyja.

Sodelovanje s stavno in igralno hišo naj bi po poročanju tabloida The Sun povzročilo precej jeze tudi pri Rooneyjevi ženi Coleen. "Ona in Waynova družina so zaskrbljeni zaradi dogovora, saj se bojijo, da bi Wayna spet zamikal svet kockanja," besede vira blizu Waynove družine navaja The Sun. Rooney naj bi v težavnem obdobju igral ruleto, blackjack in nekatere druge igre.