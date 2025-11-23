Rooney posvaril Liverpool pred 'Unitedovo' usodo

Liverpool se je po sijajni lanski sezoni letos znašel v globoki rezultatski krizi. Na prvih 12 tekmah so vpisali enako število zmag in porazov. Zanimivo, ekipa Arneja Slota remija v sezoni 2025/26 še ne pozna. V soboto jih je na njihovem domačem stadionu Anfieldu z visokih 0:3 nadigral Nottingham Forest, ki trenutno zaseda 16. mesto in je v letošnji sezoni že zamenjal trenerja.
Redsi so po porazu padli v spodnjo polovico lestvice angleškega prvenstva in zaostajajo tudi za svojimi največjimi tekmeci. Manchester United je sezono začel katastrofalno, zdaj pa se zdi, da je Ruben Amorim vsaj delno umiril barko rdečih vragov.
Po skoraj 500 milijonih, ki jih je Liverpool zapravil v poletnem prestopnem roku, je razumljivo, da so navijači od svojih ljubljencev pričakovali veliko več. Legenda Uniteda Wayne Rooney je Redse opozoril na usodo, ki je v zadnjih nekaj letih doletela rdeče vrage: "Paziti morajo, da ne zdrsnejo še nižje po lestvici. Pri Unitedu in Tottenhamu smo videli, kako se ti lahko zgodi, da končaš v zadnji četrtini lige. Imajo dobro ekipo, tako da se lahko poberejo. Zdaj je odgovornost na izkušenejših igralcih, da dvignejo svoje soigralce in se spravijo nazaj na zmagovita pota."
