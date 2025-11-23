Svetli način
Nogomet

Rooney posvaril Liverpool pred 'Unitedovo' usodo

Liverpool, 23. 11. 2025 17.22 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
2

Liverpool je v soboto doživel nov boleč poraz v angleškem prvenstvu. Na Anfieldu jih je s kar 0:3 odpravil Nottingham Forest in jim zadal nov udarec. Težavam Redsov trenutno ni videti konca, po sobotnem debaklu so zdrsnili na 11. mesto in zaostajajo celo za Manchester Unitedom. Težave ekipe iz mesta Beatlov je komentiral tudi legendarni Wayne Rooney.

Liverpool - Nottingham Forest
Liverpool - Nottingham Forest FOTO: AP

Liverpool se je po sijajni lanski sezoni letos znašel v globoki rezultatski krizi. Na prvih 12 tekmah so vpisali enako število zmag in porazov. Zanimivo, ekipa Arneja Slota remija v sezoni 2025/26 še ne pozna. V soboto jih je na njihovem domačem stadionu Anfieldu z visokih 0:3 nadigral Nottingham Forest, ki trenutno zaseda 16. mesto in je v letošnji sezoni že zamenjal trenerja.

Arne Slot
Arne Slot FOTO: AP

Redsi so po porazu padli v spodnjo polovico lestvice angleškega prvenstva in zaostajajo tudi za svojimi največjimi tekmeci. Manchester United je sezono začel katastrofalno, zdaj pa se zdi, da je Ruben Amorim vsaj delno umiril barko rdečih vragov.

Wayne Rooney
Wayne Rooney FOTO: Profimedia

Po skoraj 500 milijonih, ki jih je Liverpool zapravil v poletnem prestopnem roku, je razumljivo, da so navijači od svojih ljubljencev pričakovali veliko več. Legenda Uniteda Wayne Rooney je Redse opozoril na usodo, ki je v zadnjih nekaj letih doletela rdeče vrage: "Paziti morajo, da ne zdrsnejo še nižje po lestvici. Pri Unitedu in Tottenhamu smo videli, kako se ti lahko zgodi, da končaš v zadnji četrtini lige. Imajo dobro ekipo, tako da se lahko poberejo. Zdaj je odgovornost na izkušenejših igralcih, da dvignejo svoje soigralce in se spravijo nazaj na zmagovita pota."

liverpool premier liga arne slot wayne rooney
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
xxman.y
23. 11. 2025 17.51
+1
zapit je do amena.
ODGOVORI
1 0
JOSEPH HAYDN
23. 11. 2025 17.50
+1
No do Unitedovo usode 12 let brez naslova pa vseeno še malo manjka
ODGOVORI
1 0
