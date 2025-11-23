Rooney posvaril Liverpool pred 'Unitedovo' usodo

Liverpool se je po sijajni lanski sezoni letos znašel v globoki rezultatski krizi. Na prvih 12 tekmah so vpisali enako število zmag in porazov. Zanimivo, ekipa Arneja Slota remija v sezoni 2025/26 še ne pozna. V soboto jih je na njihovem domačem stadionu Anfieldu z visokih 0:3 nadigral Nottingham Forest, ki trenutno zaseda 16. mesto in je v letošnji sezoni že zamenjal trenerja.

Po skoraj 500 milijonih, ki jih je Liverpool zapravil v poletnem prestopnem roku, je razumljivo, da so navijači od svojih ljubljencev pričakovali veliko več. Legenda Uniteda Wayne Rooney je Redse opozoril na usodo, ki je v zadnjih nekaj letih doletela rdeče vrage: "Paziti morajo, da ne zdrsnejo še nižje po lestvici. Pri Unitedu in Tottenhamu smo videli, kako se ti lahko zgodi, da končaš v zadnji četrtini lige. Imajo dobro ekipo, tako da se lahko poberejo. Zdaj je odgovornost na izkušenejših igralcih, da dvignejo svoje soigralce in se spravijo nazaj na zmagovita pota."