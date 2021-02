Rooney prepričan, da je prišel čas za Unitedov naslov prvaka

To sezono je začel kot igralec v drugoligaškem moštvu Derby Countyja, nato bil v vlogi trenerja in igralca (ko je odšel dotedanji trener Phillip Cocu ), sredi januarja pa je padla odločitev, da se upokoji kot igralec in prevzame samo vlogo trenerja prvega moštva.

Wayne Rooney je pravzaprav ikona Manchester Uniteda, dolgo vrsto je nosil tudi dres s kapetanskim trakom. Za United je igral od leta 2004 do leta 2017 in odigral blizu 400 tekem, zato še vedno z zanimanjem spremlja dogajanje in rezultate rdečih vragov.

Rooney, tudi dolgoletni angleški reprezentant, je zelo optimističen, kar se tiče krivulje uspehov Manchester Uniteda v tej sezoni. "Že pred šestimi tedni sem rekel trenerjem, da mislim, da bo Manchester United osvojil naslov v ligi in takega mnenja sem še vedno. Ko jih gledam, me navdušujejo,"je prepričan nekdanji zvezdnik rdečih vragov.

Rdeči vragi na začetku sezone niso bili v prav dobri formi, a je kot kaže glavni trener Ole Gunnar Solskjaer našel pravo formulo, po Rooneyjevih besedah, pa so zelo pomembni tudi trije izstopajoči igralci: Bruno Fernandes, Edinson Cavani in Paul Pogba.

United je bil nazadnje prvak leta 2013, kot kaže je čas za ponovitev dosežka. "V zadnjih nekaj letih Manchester United ni bil pripravljen, da se bori za naslov, vendar sedaj so pripeljali igralce kot sta Fernandes in Cavani, igralce z zmagovalno mentaliteto, kar je ogromno pomagalo. Sedaj je ekipa pripravljena, da se bori za naslov prvaka," je dejal Rooney. "Tudi Paul Pogba bo zelo pomemben del, ker so pripeljali dobre igralce, lahko sedaj Paul dela tisto, kar zna najbolje in pokaže svoje kvalitete na igrišču."

Na zadnji tekmi v Premier League so remizirali na gostovanju pri Arsenalu (0:0), United je trenutno na drugem mestu lestvice, zbral je 41 točk, tretji je Liverpool, ki zaostaja le točko, v vodstvu pa je mestni tekmec City (44 točk). United je na 21 tekmah zbral 12 zmag in štiri poraze, petkrat se je tekma končala brez zmagovalca. Na zadnjih štirih tekmah v Premier League so malce padli v formi, le enkrat so zmagali, dvakrat so remizirali, enkrat pa izgubili (Sheffield je presenetljivo odnesel točke iz Old Trafforda ob zmagi 1:2).