Rooney ujel vratarja na 'levi' nogi in zadel iz svoje polovice igrišča

D.C. United je na tekmi lige MLS (Major League Soccer) gostil Orlando City in tesno zmagal (1 : 0). V eni od situacij se je Wayne Rooney znašel z žogo nekaj metrov pred sredinsko črto in takoj sprožil proti golu. S približno 60 metrov je žoga zletela proti golu, vratar je poskušal rešiti situacijo, a je bil predaleč in United je povedel z 1 : 0 Na koncu je bil to tudi zmagovalni gol na tekmi.

Za nekdanjega zvezdnika Premier League, igral je za Manchester United in Everton, to ni prva takšna situacija. Podoben gol je 33-letni nogometaš že dvakrat dosegel v angleški ligi, v dresu Uniteda leta 2014 in nato še leta 2017 v dresu Evertona, obakrat proti West Hamu.