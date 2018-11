Rooney se je od reprezentance poslovil z zmago, šov mu je ukradel debitant Wilson

Za zmago Anglije so na Rooneyevi poslovilni tekmi na Wembleyju zadeli Jesse Lingard,Trent Alexander-Arnold in Callum Wilson. Z odlično predstavo je v prvi enajsterici debitiral 26-letni napadalec Wilson (sicer brani vrste Bournemoutha), dobro pa je odigral tudi 18-letni Jadon Sancho, ki nase opozarja že v Ligi prvakov v dresu Borussie Dortmund. To je bil drugi nastop za Sancha, a prvi v začetni enajsterici Garetha Southgatea.

Sanjski debi za angleško reprezentanco je dočakal Callum Wilson, ki se je med strelce vpisal na 77. minuti tekme. Tri leve je sicer v vodstvo v 26 minuti popeljalJesse Lingard, le minuto kasneje je na 2:0 povišal Alexander-Arnold, ki ga je s podajo zaposlil Jadon Sancho.