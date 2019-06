Rooney še ni snel 'kopačk', pa že dobiva ponudbe za trenersko delo

Nekdanji nogometaš rdečih vragov Wayne Rooney , seje po dolgih letih igranja v angleškem prvenstvu preselil v Ameriko, kjer brani barve DC Uniteda. Kljub umiku s stare celine pa nogometaš še vedno navdušuje z izjemnimi zadetki. Na zadnji tekmi z Orlando Cityjem je tako sprožil strel s svoje polovice igrišča in presenetil vratarja ter dosegel zadetek.

Rooney, ki bo jeseni upihnil že 34 svečko, se sicer že spogleduje s trenersko vlogo, kljub temu, da s trenerskim izobraževanjem še ni končal, pa se zanj že zanimajo številni nogometni klubi. "Izobražujem se za trenerja, ko končam z igranjem nogometa pa bom videl, kakšne priložnosti se bodo pokazale. Ponudbe že prihajajo, a v tem trenutku sem še vedno nogometaš in v tem želim uživati vse dokler bo mogoče. Potem pa bomo videli, katera ponudba se bo izkazala za pravo in kje bom končal," je v pogovoru zaSky Sports News povedal Rooney in ob tem priznal, da ga številne ponudbe še kako mikajo.

Številni nekdanji angleški reprezentanti so po koncu nogometne poti zajadrali v trenerske vode, med njimi je tudi nekaj Rooneyjevih nogometnih kolegov, ki so mu pri tem v velik vzor. V tem trenutku je najodmevnejši položajFranka Lamparda, ki naj bi v kratkem sedel na trenerski stolček Chelseaja. Steven Gerrard pili svoje znanje na stolčku Rangersov, ki jih je popeljal do drugega mesta v škotskem prvenstvu, John Terry pa kot pomočnik trenerja z Aston Villo prihaja med angleško elito.