Rooney uradno končal kariero in prevzel vajeti pri Derbyju

Wayne Rooney je končal nogometno kariero, v kateri je postal najboljši strelec v zgodovini angleške nogometne reprezentance, ter je s pogodbo do leta 2023 postal trener ekipe Derby County, ki igra v angleškem drugoligaškem tekmovanju. Rooney je bil od novembra lani v ekipi igralec in trener, ko so odpustili začasnega trenerja Phillipa Cocuja.

Rooney (na fotografiji) je pustil velik pečat pri angleški članski izbrani vrsti in Manchester Unitedu. FOTO: AP Petintridesetletni Wayne Rooneyje najboljši strelec v zgodovini angleške izbrane vrste in klubskega velikana Manchester Uniteda. Kot najstnik je zablestel pri Evertonu, Unitedu se je pridružil leta 2004 in zanj dosegel 253 zadetkov na 559 tekmah v 13-letnem obdobju pri "rdečih vragih". Je tudi najboljši strelec reprezentance, pred njim je bil rekorder legendarni Bobby Charlton, svetovni prvak z Anglijo 1966, Rooney pa ga je odnesel s prestola s 53 goli na 120 tekmah. Rooney je sicer v dresu Manchester Uniteda, za katerega je igral med letoma 2004 in 2017, osvojil pet naslovov državnega prvaka, Ligo prvakov in Ligo Evropa. Napadalec je pred prihodom k Derby Countyju nosil tudi dres ameriškega DC Uniteda. Derby je po 22 odigranih tekmah šele na 22. mestu drugoligaškega Championshipa, s tekmo manj ima enako število točk (19) kot na 21. mestu Sheffield Wednesday, ki bi v primeru, če bi se prvenstvo končalo v tem trenutku, kot zadnji obstal v drugoligaški konkurenci, Rooneyjevi "ovni" pa bi se morali preseliti v tretjo ligo (League 1).