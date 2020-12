Rooneyjev 11-letni sin podpisal pogodbo z Manchester Unitedom

Rooney (na fotografiji) pri drugoligašu Derby Countyju zaključuje igralsko kariero in začenja svojo trenersko pot.

Kai Rooney je postal član slovite mladinske šole Manchester Uniteda, ki je proizvedla že nekaj šampionskih generacij kluba s stadiona Old Trafford. Oče 11-letnega nogometaša se je sicer nogometno izobrazil v bližnjem Liverpoolu, v vrstah Evertona, nato pa pri Unitedu preživel kar 13 let profesionalne kariere, potem ko je rdeči dres oblekel v takrat najdražjem prestopu kakšnega najstnika vseh časov (27 milijonov funtov/30 milijonov evrov).

35-letni Rooney je zdaj vršilec dolžnosti trenerja pri drugoligašu Derby Countyju, za katerega tudi igra, Old Trafford pa je zapustil leta 2017, ko je že osvojil vse klubske lovorike in kot najboljši strelec v zgodovini presegel legendarnega sira Bobbyja Charltona (253 golov na 559 tekmah). Postal je tudi kapetan angleške reprezentance, ki jo je zapustil na drugem mestu po številu nastopov (120) in prvem po številu golov (53).

Talentiran tudi za igranje tenisa

Nadobudnega Kaia torej čaka težko delo pri lovljenju očetovih dosežkov. Skupaj z ženo Coleenin sinom je Rooney prišel v klubske prostore Uniteda prisostvovat uradnemu podpisu pogodbe, na mizi pa se je znašel tudi rdeči dres s številko deset, ki je dolga leta krasila njegov hrbet in hlačke.

"Dan za ponos. Kai je podpisal za Manchester United. Še naprej trdo delaj, sin," je na družbenih omrežjih zapisal Wayne Rooney, ki je sina sicer z devetimi leti sprva vpisal v akademijo srditega mestnega tekmeca Manchester Cityja.