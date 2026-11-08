Rosario slavil naslov, navijači vdrli na zelenico, sledil hladen tuš

Po zadnjem sodnikovem žvižgu na obračunu v Rosariu so tako nogometaši kot navijači pograbili telefone in začeli spremljati tekmo Boce. Ta je kmalu zatem zadela, v Rosariu so praktično vsi videli gol, nato pa je prišlo do bizarne in redko videne situacije.

Z dela tribun je prišla informacija, da so zadetek Boce razveljavili. Podatek se je hitro razširil po celotnem stadionu in rezultiral v vdoru navijačev na igrišče in evforičnem slavju, ki pa ni trajalo dolgo. Gol, ki ga je na slovitem stadionu La Bombonera v šesti minuti sodnikovega dodatka dosegel 37-letni Enner Valencia, je na koncu obveljal.

Boca je tako prišla do 36. naslova argentinskega prvaka in hkrati prvega po letu 2022, hkrati pa Rosariu preprečila drugo zaporedno in skupno šesto prvenstveno slavje.