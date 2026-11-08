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Nogomet

Rosario slavil naslov, navijači vdrli na zelenico, sledil hladen tuš

Rosario, 08. 11. 2026 12.55 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Boca Juniors

Boca Juniors se je v zadnjo prvenstveno tekmo sezone podala s točko prednosti pred ekipo Rosario Central, ki je nato vknjižila zmago z 2:0 in skočila na prvo mesto. Boca se je medtem na svoji tekmi v sodniški dodatek podala ob izenačenem izidu, z golom v 96. minuti osvojila naslov prvaka, dezinformacije pa so prinesle nekaj minut velikega slavja na stadionu v Rosariu.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu na obračunu v Rosariu so tako nogometaši kot navijači pograbili telefone in začeli spremljati tekmo Boce. Ta je kmalu zatem zadela, v Rosariu so praktično vsi videli gol, nato pa je prišlo do bizarne in redko videne situacije.

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Z dela tribun je prišla informacija, da so zadetek Boce razveljavili. Podatek se je hitro razširil po celotnem stadionu in rezultiral v vdoru navijačev na igrišče in evforičnem slavju, ki pa ni trajalo dolgo. Gol, ki ga je na slovitem stadionu La Bombonera v šesti minuti sodnikovega dodatka dosegel 37-letni Enner Valencia, je na koncu obveljal.

Boca je tako prišla do 36. naslova argentinskega prvaka in hkrati prvega po letu 2022, hkrati pa Rosariu preprečila drugo zaporedno in skupno šesto prvenstveno slavje.

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