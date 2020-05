Rose leto dni po 'snidenju' z Messijem: Ko sem videl, da vstopa v igro, sem se 'us*al'

V lanski sezoni Lige prvakov sta se torej Tottenham in Barcelona med seboj pomerila dvakrat. Na Wembleyju so s prepričljivih 2:4 slavili Katalonci, medtem ko je bilo na povratni tekmi neodločeno 1:1.



Dogodkov z omenjenih obračunov se še kako dobro spominja posojeni branilec Londončanov Danny Rose, ki na prvem dvoboju sicer ni igral, na drugem pač. "Glavna stvar v naših mislih je bil on, Lionel Messi. Njega sem se bal kot 'hudič križa' in tega me ni sram priznati," je Rose začel s pripovedovanjem svojih tegob pred 'snidenjem' z argentinskim virtuozom in nadaljeval: "Spomnim se trenutka, ko se je Messi ob stranski črti na sredini igrišča pripravljal za vstop v igro. Takrat sem se 'us*al' in to iskreno priznam. Trener Mauricio Pochettino mi je tedaj rekel, naj ga ne udarjam po nepotrebnem, saj se bo razjezil. Toda trenerjevih navodil nisem upošteval, saj sem se počutil dovolj sposobnega, da se soočim s tem izzivom na svoj način."