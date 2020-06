Rostov zaradi šestih domnevnih okužb v karanteno

Moštvo, katerega član je bil v dveh etapah tudi slovenski reprezentančni branilec Miha Mevlja, so tako umaknili v karanteno le dva dni pred napovedanim vračanjem ruskega nogometa po koronakrizi. Petkovo tekmo s Sočijem, čigar član je zdaj ravno Mevlja, bodo morali prestaviti, prav tako še dve, ki bi ju Rostov moral igrati v teh 14 dneh. Klub je sporočil, da so izidi testov pri šestih igralcih odstopali od normalnih in da so nogometaše poslali v osamitev. Šesterica pa je bila v stiku s preostalimi 42 člani moštva in strokovnega štaba, zato so se odločili za karanteno celotne ekipe.

Ruska nogometna liga se bo po trimesečni prekinitvi zaradi pandemije vrnila ta konec tedna. Prva tekma bo v petek med ekipama Krila Sovjetov in Ahmat Grozni. Do konca sezone je ostalo še osem krogov, prvenstvo se bo predvidoma končalo 22. julija. Pred prekinitvijo je bil na prvem mestu Zenit iz Sankt Peterburga, najbližja zasledovalca, moskovska Lokomotiva in Krasnodar, imata po devet točk zaostanka.