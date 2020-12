Rousaud: Messijeva plača je nevzdržna, Neymarja pa želimo vrniti na Camp Nou

Emili Rousaud je v omenjenem pogovoru za prestižni madridski časnik As večkrat poudaril, da Josep Maria Bartomeu ni bil najslabši predsednik Barcelone v njeni zgodovini, saj da ga ljudje neupravičeno in zelo površno ocenjujejo zgolj po zadnji, rezultatsko slabi sezoni.

"Če pogledamo stanje pred samo dobrim letom in pol, ko smo se pred gostovanjem na Anfieldu z eno nogo praktično že uvrstili v veliki finale Lige prvakov, obenem pa smo imeli v žepu že naslov španskega državnega prvaka in se uvrstili v finale kraljevega pokala, potem ne moremo govoriti, da je bil Josep Maria Bartomeu najslabši predsednik v klubski zgodovini. Čeprav sem bil tudi sam zelo kritičen do določenih potez oziroma odločitev, ki jih je v preteklosti sprejemal, ni edini krivec za trenutno organizacijsko in rezultatsko krizo," je uvodoma dejal eden od predsedniških kandidatov, ki se je v nadaljevanju nekoliko podrobneje dotaknil ključnih trenutkov, ki so privedli do trenutnega stanja v klubu in okrog njega.

"Zagotovo je predlanski šokantni poraz 4:0 proti Liverpoolu na povratnem polfinalnem obračunu Lige prvakov privedel do marsičesa, kar se je v naslednjih tednih in mesecih dogajalo na relaciji klubsko vodstvo–igralci. To je bil ne nazadnje že drugi zaporedni nepričakovan izpad iz izločilnih bojev najprestižnejšega klubskega tekmovanja (leto poprej je 'Barca' na podoben način izpadla proti italijanski Romi, op. p.), kar ni le načelo samozavesti nogometašev, temveč so se takrat prvič pojavile glasnejše govorice o domnevno nesposobni upravi kluba. Bartomeu je postal nepriljubljen lik tako pri navijačih kot tudi pri igralcih, hkrati pa je vstop v sezono 2019/20 že nakazal, da bi znalo priti do tektonskih premikov. Če k temu dodamo še začetek pandemije, je krog sklenjen,"se je nekoliko v bran nepriljubljenemu Bartomeuu postavil njegov morebitni naslednik na vročem predsedniškem stolčku.