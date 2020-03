Rožman: Dobro vem, kaj Jadranski derbi pomeni Rečanom

Simon Rožman je svojo pot začel v Celju leta 2014 kot najmlajši trener v prvi slovenski ligi. Celjane je popeljal do drugega mesta in finala pokala, leto pozneje pa je prevzel Domžale, s katerimi je bil zmagovalec pokala ter na tretjem in četrtem mestu prve lige. Klub je zapustil septembra, potem ko v osmih krogih ni bilo ene same zmage. V sezoni 2017/18 se je z Domžalami prebil v zadnji krog kvalifikacij za evropsko ligo, ko so Domžale na tej poti izločile tudi nemški Freiburg.

Tekma med Rijeko in Hajdukom bo še kako pomembna, saj tekmeca lovita drugo mesto na lestvici, ki po koncu sezone prinaša kvalifikacije za Ligo prvakov. Hrvaški klubski nogomet je namreč nagrajen z dvema predstavnikoma v kvalifikacijah za LP. Gostitelji nedeljskega derbija imajo na lestvici točko zaostanka za Splitčani. "Za nami je natrpan ritem tekem, ki se vse bolj pozna. Igramo proti Hajduku, ki igra zelo direkten nogomet, zelo so agresivni in nepopustljivi, ves čas so na robu prekrška," je na novinarski konferenci pred nedeljskim derbijem opazil trener Rijeke Simon Rožman , ki se bolj ukvarja s svojo ekipo, kot s tekmeci. "Potrebujemo močan kolektivni dug in medsebojno povezanost. Moramo verjeti, da nam s skupnimi močmi lahko uspe," je razpredal 37-letni strokovnjak iz Štor, ki približno ve, kako se zoperstaviti Hajduku.

"Zelo moramo biti pametni v zadnji tretjini igrišča, torej v fazi napada. Potrebujemo mirnost, potrebujemo pravo potezo v tej ključni fazi igrišča. Ob tem, da brez pomoči sreče ne bo šlo. Na takšnih tekmah jo preprosto potrebuješ," je pred zbrano sedmo silo nadaljeval Slovenec na klopi Rijeke. Rožman računa na bučno podporo domačega avditorija. "To nam bo dodaten impulz. Na zadnjih tekmah je vzdušje na Rujevici fantastično, čuti se pozitivna atmosfera med navijači in to velja izkoristiti. Igralci so lahko ponosni, da imajo za sabo tako zveste navijače. Mi vemo, kaj navijačem pomeni jadranski derbi, zato bomo naredili vse, da jih osrečimo," je zaključil Rožman, ki je podrobno spremljal tekmo Hajduk - Dinamo pred dnevi na Poljudu. "Splitčani so igrali na moč podobno kot že celo sezono. Dobro so organizirani z odličnim prehodom iz obrambe v napad. Moštvo je še posebej nevarno v igri ena na ena. Prav vsi lahko ustvarijo višek na igrišču."