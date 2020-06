Rožman hvali igralce in navijače po sanjskem preobratu za finale pokala

Vroče je bilo tudi na parkirišču pred slačilnico stadiona Rujevica, kjer se naj bi zgodil tudi hud incident. Nogometaš Osijeka Eros Gnezda naj bi s pestjo v glavo udaril napadalca Rijeke Antonija Čolaka, o vsem skupaj pa je bil obveščen tudi delegat tekme. Predstavo sodnika Igorja Pajača so hrvaški mediji sicer raztrgali, pri portalu 24sata so zapisali, da so sodniki "zaščiteni kot medvedi iz Like" in da na koncu za slabo sojenje ne bo odgovarjal prav nihče.

Osijek je manj kot pol ure do konca tekme še vodil z 2:0, Rijeki pa je na domačem terenu uspelo do konca z igralcem več zrežirati preobrat in na prvi uradni tekmi po koronavirusnem premoru zmagati s 3:2.

"Čestitke igralcem, čeprav to še ni raven igre, ki si je želimo. To me je spomnilo na tekmo v Osijeku, ko smo vodili z 2:0, nato pa izgubili z 2:3. V življenju se vse vrača in danes se nam je vrnilo. Bila je borbena, trda tekma in pri zaostanku z 0:2 seveda nimaš več česa izgubiti. Naredili smo menjave, zamenjali sistem igre in prišli do preobrata," je po nedeljski tekmi dejal nekdanji trener Celja in Domžal Simon Rožman.

"Še vedno nam po tako dolgem prisilnem premoru manjkata tekmovalni duh in hitrejši prenos žoge. Pomagal je tudi rdeč karton, saj smo z igralcem več prišli do več priložnosti. Vsa čast tudi navijačem, čutili smo njihovo podporo ves teden v mestu, pa tudi slišali smo njihovo navijanje zunaj stadiona," je po tekmi na Reki še dejal slovenski strateg.

Kulešević: Zame je to sramota

Na drugi strani je Ivica Kuleševićpoudaril, da je to že drugič v sezoni, da so njegovo ekipo oškodovali na Rujevici:"Na zadnji prvenstveni tekmi nam sodnik ni piskal čiste enajstmetrovke, takrat sem mislil, da gre zgolj za naključje. Vendar pa po tem danes tega ne mislim več. Žal mi je, da so navijači na Hrvaškem po treh mesecih premora morali gledati spletke na igrišču, zame je to sramota."

Rijeka bo tako sedmič v klubski zgodovini zaigrala v finalu pokala, še poročajo hrvaški mediji, petkrat do zdaj je v zrak dvignila zmagoviti pokal (2005, 2006, 2014, 2017, 2019). Njen tekmec v finalu, ki bo 1. avgusta, bo Lokomotiva, ki je s 3:1 izločila Slaven Belupo.

Vrhunci tekme Rijeka ‒ Osijek: