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Nogomet

Rozman o razvoju Celja: To je drug klub

Celje, 25. 08. 2026 17.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.Z.
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Verjetno ni veliko ljudi, ki bi razvoj NK Celje poznali bolje kot Matjaž Rozman. Za Celje je branil med letoma 2016 in 2025, v tem času je s klubom iz knežjega mesta osvojil dva naslova državnega prvaka in še en pokalni naslov ter postal klubska legenda. Za 24UR je med drugim spregovoril o napredku celjskega nogometa.

Matjaž Rozman je pred sredino tekmo play-offa za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave v intervjuju za 24UR spregovoril o tem, kako zelo se klub danes razlikuje od tistega, ki se mu je pridružil pred 10 leti. "Klub raste iz leta v leto. Do te točke so prišli s kontinuiteto dela," pravi Ptujčan, ki se mu igranje med evropsko elito zdi naslednji logični korak po igranju v Konferenčni ligi.

"Celje se je dvignilo tako na organizacijskem kot na rezultatskem nivoju," pravi Rozman, ki je zanje odigral 205 tekem, tudi 16 evropskih. "Ko sem sam prišel sem, sta vse vodila dva človeka, mogoče trije." Danes pa član Brava pravi, da se po vseh investicijah že pogovarjamo o evropskem klubu. "V sredo se lahko uresničijo sanje o Ligi prvakov."

Matjaž Rozman
Matjaž Rozman
FOTO: NK Celje

Čuvaja mreže, ki je med drugim igral tudi za Rudar Velenje in Aluminij, boste lahko v sredo spremljali kot gosta v studiu med našim prenosom na Kanalu A in VOYO. Svojemu nekdanjemu klubu pred tekmo napoveduje enakovredne možnosti za napredovanje.

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