Rozman o razvoju Celja: To je drug klub

Matjaž Rozman je pred sredino tekmo play-offa za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave v intervjuju za 24UR spregovoril o tem, kako zelo se klub danes razlikuje od tistega, ki se mu je pridružil pred 10 leti. "Klub raste iz leta v leto. Do te točke so prišli s kontinuiteto dela," pravi Ptujčan, ki se mu igranje med evropsko elito zdi naslednji logični korak po igranju v Konferenčni ligi.

"Celje se je dvignilo tako na organizacijskem kot na rezultatskem nivoju," pravi Rozman, ki je zanje odigral 205 tekem, tudi 16 evropskih. "Ko sem sam prišel sem, sta vse vodila dva človeka, mogoče trije." Danes pa član Brava pravi, da se po vseh investicijah že pogovarjamo o evropskem klubu. "V sredo se lahko uresničijo sanje o Ligi prvakov."

Matjaž Rozman FOTO: NK Celje