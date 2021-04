Rožman: Odkrito se bomo pogovorili, brez izmikanja

" Eno je bila želja, izražen motiv, navdih med pripravami, nekaj povsem drugega pa prikazano na igrišču. Zadev s treninga, dogovora iz slačilnice nismo prenesli v tekmo, kar glede na izkušnje moštva ne bi smel biti problem, zato me preseneča, da se to dogaja. Na treningu je ena zgodba, na tekmi pa se vrstijo slabe odločitve. Govorimo o osnovah, o nedopustnih napakah glede discipline v igri, kar je bilo opazno pri vseh treh prejetih zadetkih. A tudi v drugih fazah igre ," je bil za uradno spletno stran kluba kritičen Simon Rožman . Alibijev ob takšni predstavi, kot piše na klubski spletni strani, ni, v taboru Maribora pa ne morejo pa mimo zapravljenih priložnostih v uvodnem delu. Kar štirih pri rezultatu 0:0. " Glede na dogajanje pred tem je bilo nezasluženo iti na odmor z 0:3. Iz dobre tranzicije je bil Aljoša Matko sam pred vratarjem, potem smo imeli v eni akciji tri zaključke iz bližine. Če bi zadeli, bi lahko šla rezultatska krivulja v drugo smer. Ekipa je potrebovala pozitivno spodbudo, ena zadeva, morebitno naše vodstvo bi lahko obrnilo potek. Tako pa so Domžale kaznovale vsako našo napako." Ne samo brez treh točk, za nekaj časa smo ostali tudi brez treh igralcev… " Ta tekma je, žal, terjala tudi velik davek v obliki poškodb. Guerrico bo zagotovo manjkal dlje časa, gre za raztrganino na rastišču zadnje stegenske mišice. Poškodovana sta tudi Blaž Vrhovec in Martin Milec. Počakati moramo, za kakšno rupturo mišice gre pri Vrhovcu. Milec ima rupturo aduktorja. Upam, da ne preveliko. Če bi ju čakal daljši premor, bomo morali poiskati rešitve znotraj kadra, imamo pa popolno zaupanje tudi v fante iz nogometne šole," za spletno stran Mariborčanov pravi nekdanji trener Celja, Domžal in tudi hrvaške Rijeke.

Kako se odzvati in pobrati po tej neprijetni situaciji?

"Predaje ne bo, zagotovo pa bo prišlo do določenih sprememb v ekipi. Fantom bomo predstavili in pokazali vse zadeve, z moje strani je prisotno veliko razočaranje. Predvsem moramo najprej razčistiti vsak pri sebi, kaj želimo od te sezone, kakšen izplen si želimo. Odkrito se bomo pogovorili, brez izmikanja. In naredili vse, da bi v prihodnje izboljšali podobo. Zagotovo pa ne bomo reševali zadev prek medijev, z izjavami v javnosti, ampak v slačilnici. Iz tega moramo izplavati skupaj. Ni veliko časa do naslednje tekme, toda ta ritem v finišu sezone hitro prinaša priložnost za boljši odziv. Maribor se bori za prvo mesto, igralec Maribora pa mora prenesti vse, kar sodi k tem boju. Razumljivo je, kaj navijači pričakujejo od nas. Časa ni, tega smo se zavedali. Tekme si sledijo zapovrstjo, fantje so vsak tretji, četrti dan pod drobnogledom. Toda osnova je pristop, borba za klub in dres, spoštovanje do institucije,"je bil izčrpen v izjavi za spletno stran kluba 38-letni strokovnjak.