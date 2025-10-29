Za Simona Rožmana to ni bila edina služba pri naših južnih sosedih, saj je od leta 2019 do 2021 vodil Rijeko, s katero je osvojil hrvaški pokal, nato pa s klubom z Rujevice dosegal zelo dobre rezultate v skupinskem delu Lige Evropa. Rožman je pred Rijeko vodil Celje in Domžale, po delu na Rujevici pa Maribor, nato spet Celje in Domžale, njegova zadnja služba pa je bila v Sarajevu.
Nogomet
Rožman odpuščen, odnesli so ga slabi rezultati
Simon Rožman ni več trener Osijeka. Slovenec je na klopi tega hrvaškega nogometnega prvoligaša zabeležil šest zmag na 23 tekmah. Osijek zaseda povsem dno lestvice hrvaškega prvenstva. Skupaj z Vukovarjem si deli zadnje mesto na tabeli. Rožman je Osiječane prevzel marca tega leta. Enainštiridesetletni Slovenec je takrat na klopi Osijeka nasledil Italijana Federica Coppitellija, ki je moral po nizu slabih rezultatov zapustiti Opus Areno.
