Rožman odpuščen, odnesli so ga slabi rezultati

Za Simona Rožmana to ni bila edina služba pri naših južnih sosedih, saj je od leta 2019 do 2021 vodil Rijeko, s katero je osvojil hrvaški pokal, nato pa s klubom z Rujevice dosegal zelo dobre rezultate v skupinskem delu Lige Evropa. Rožman je pred Rijeko vodil Celje in Domžale, po delu na Rujevici pa Maribor, nato spet Celje in Domžale, njegova zadnja služba pa je bila v Sarajevu.