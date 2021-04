Rožman po debiju na klopi Maribora: Manjkala je pika na i

"Zato smo na zgoščeno obrambo devetih, desetih domačih igralcev skušali hitreje, z enim ali dvema dotikoma v zadnji tretjini prihajati do bolj obetavnih situacij. Bili smo v kontinuiranem napadu, želja je bila prisotna, te fantom ne gre oporekati. Ogromno bo nihanj v tej zadnji četrtini prvenstva, smo pa za prvo tekmo imeli kar soliden tempo igre. Škoda zaradi neizpolnjene točkovne bere, ampak cilj v vsebinskem smislu je bil dosežen. Ostaja pa obžalovanje, da nismo zmagali," je nadaljeval nekdanji trener Celja, Domžal in nazadnje Rijeke.

Maribor je imel že pred tem na voljo najlepšo priložnost za zmagoviti zadetek, a je kapetan Marcos Tavares , ki je vstopil s klopi in je s 422. nastopi v elitnem državnem prvenstvu zdaj sam na drugem mestu večne lestvice (prehitel je Dušana Kosića in Janeza Strajnarja , zaostaja pa še za Sebastjanom Gobcem , ki ima 488 tekem), zapravil strel z enajstih metrov, ki mu ga je ubranil najboljši posameznik tekme Luka Janžekovič .

Na težkem igrišču, ki ni dovoljevalo pretirane "umetnosti", so varovanci Oskarja Drobneta povzročali kar nekaj težav slovitim sosedom, v prvem in drugem polčasu pa so bili tudi blizu zadetku, a se je najprej po napaki gostujočega vratarja Ažbeta Juga zatresla le vratnica, Tilen Pečnik pa bi v enem zadnjih napadov na tekmi skoraj zadel za zmago, a je njegov strel z neposredne bližine blokiral Luka Uskoković .

"(Rok) Kronaveter in (Amir) Dervišević sta bila po spletu okoliščin že izven igre, nad Mlakarjem, ki je bil določen kot izvajalec v tej postavi, je bil storjen prekršek. Ob nepisanem pravilu, da ne izvaja igralec, ki je priigral enajstmetrovko, je Tavares prevzel odgovornost, kot že tolikokrat pred tem. Ni mu uspelo, premalo učinkoviti so bili tudi nekateri drugi poskusi," je nadaljeval Rožman.

'Potrebovali bomo vse igralce'

Dodal je, da bo do konca sezone "veliko rotacij", ko bo Maribor po lanskem drugem mestu tokrat poskusil najbolje zaključiti prvenstvo, ki se je lani odločalo v zadnjem krogu na tekmi med Rožmanovim nekdanjim klubom Celjem in ljubljansko Olimpijo, ki je z remijem (2:2) na koncu ostala brez naslova in celo drugega mesta.

"Napovedovali smo, da bomo potrebovali vse igralce v tem finišu sezone. Z delom na treningih so si zaslužili zaupanje. Veliko bo rotacij, zato smo tokrat pri pripravi tekme razmišljali tudi o prekinitvah in o tem, kako z višino nevtralizirati skok. V končnici pa bi nato s hitrejšimi igralci in z nekaj več prostora prišli do obetavnejših situacij. Postava gostiteljev je pokazala njihov namen. Strategija tekme je šla v to smer, da bo domala vsaka žoga izbita na našo polovico igrišča. Z vso energijo, ki jo premoremo, smo šli v tekmo. Z menjavami smo omogočili ustrezen ritem tudi v drugem polčasu. Za željo, osnovni zagon ni pripomb. Prvi gol bi marsikaj olajšal in spremenil nadaljnji potek, vendar ga, žal, nismo dočakali,"je dodal Rožman.