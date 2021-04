Rožman po prvi zmagi na mariborski klopi: Prejšnji rezultati so pustili opazne posledice

" Čestitke fantom za zmago. Kot smo napovedali, bodo vsi igralci dobili priložnost. Tokrat smo šli na igrišče z izredno mlado ekipo, z manj izkušnjami, a je bila prisotna energija. To je bilo edino, kar smo zahtevali. Ni bilo vse v igri popolno, smo pa bili nagrajeni za ustrezen odnos in to me veseli ," je Simon Rožman v izjavi za uradno spletno stran kluba izpostavil po dvoboju z Bravom, ki je moštvu prinesel tudi dragoceno psihološko 'injekcijo'. " Želeli smo tekmo z dovolj nadzora. Imamo določene pomanjkljivosti v nekaterih fazah igre in smo se prilagodili, da smo dovolj kompaktni s sredinskim bokom ter pridemo s tranzicijami na širši prostor s čim več igralci. Kontinuiran napad nam še ne steče, a je viden določen napredek. Imamo pravo mero energije, želje po novih dosežkih, s to zmago pa tudi zagon za naprej. Prejšnji rezultati so pustili opazne posledice, predvsem pri nezanesljivosti v določenih delih igre in pomanjkanju mirnosti pri podajah. Želeli bi si, da bi se samozavest moštva in posameznikov povečevala, kar pa bo izvedljivo, če bomo zmagovali ."

Vijoličasti so v v Ljubljani zabeležili nekaj mejnikov, denimo prvo zmago za Simona Rožmana na mariborski klopi, na igrišču pa je bila zaradi številnih poškodb potrebna precejšnja prevetritev moštva, tako da sta prvič skupaj od prve minute dobila priložnost tudi 17-letniGal Gorenakin Vid Koderman, ki je 18 let dopolnil pred šestimi dnevi. "Vsi ti mladi fantje imajo talent in izkušene mentorje, od katerih se lahko učijo. V zgoščenem ritmu smo stavili na mladostno energijo. V nogometni šoli delajo dobro, kar sta Vid in Gal s svojim nastopom potrdila, upravičila sta zaupanje. Za vključevanje mladih velja, da bo ob vzponih tudi veliko padcev, zato bo nujna prava mera potrpežljivosti. V klubu smo se dogovorili za takšno strategijo, za katero verjamem, da je prava. Mladi bodo dobili podporo, ta nastop je spodbuda za Kodermana in Gorenaka, pa tudi za ostale fante, in na tej poti bomo vztrajali."



Rožman v izjavi za spletno stran kluba opozarja na natrpan ritem tekem. "Sledijo si ena za drugo, skušamo izkoristiti širino kadra. Pokalno tekmovanje je velik izziv, ki se ga bomo lotili s popolno osredotočenostjo, kajti tri tekme so do trofeje, trofeje pa so vedno pomembne za klub. Tako se bomo obnašali in skušali priti do celotnega izplena."