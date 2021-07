Rožman pred novim evropskim izzivom: Delamo prave korake v smeri, ki si jo želimo

Po turbulentnem štajerskem derbiju in zmagi v Celju (3:2) so Mariborčani sedaj povsem skoncentrirani na nov evropski izziv, ki prihaja iz Skandinavije. " Naslednji izpit bo neprimerno zahtevnejši, Hammarby je v tekmovalnem ritmu, ampak verjamem, da ob temeljiti pripravi in pravem obrazu ni nepremagljiv. Ko je Maribor pravi in se temeljito pripravi, je vedno vse mogoče ," je o dvoboju s švedskim tekmecem za spletno stran Maribora povedal športni direktor Marko Šuler .

Stroka na čelu s prvim trenerjem Simonom Rožmanom je pozdravila značaj ekipe po zmagi v Celju, saj so vijoličasti v prvem delu že za ostajali z 0:2, v nadaljevanju pa je sledil popoln rezultatski preobrat. Izkušnja iz Celja bo vijoličastim služila tudi kot izhodišče za naslednji evropski izziv. Ali pomeni razplet tudi dodatno spodbudo pred potjo v Stockholm? "Bolj bi izpostavil drugo možnost. Po vsaki zmagi je regeneracija hitrejša, ob tem pa je ekipa dobila potrditev tistega, kar želimo početi. Fantje od prvega dne zavzeto delajo, vsak pozitiven rezultat prinaša potrditev dobre usmeritve, se pa je zdaj treba predvsem dobro regenerirati in temeljito pripraviti na naslednjega nasprotnika. Čakajo nas drugačni pogoji, umetna trava in treba se bo prilagoditi tudi na to spremembo. Moram pa izpostaviti, da je bilo lepo videti veselje v slačilnici po tekmi v Celju in po prikazanem potrditev, da delamo prave korake v smeri, ki si jo želimo," za spletno stran vijoličastih pravi trener Simon Rožman. Morebitna tekmeca Maribora v 3. krogu, če preskoči švedsko oviro, sta srbski Čukarički ali azerbajdžanski Sumgait.