Simon Rožman se je vrnil na celjsko klop

Simon Rožman je v Celju začel svojo trenersko pot in že pri 31 letih opozoril nase. S celjsko ekipo se je v svojem prvem mandatu, ki je trajal od aprila 2014 do avgusta 2015, uvrstil v finale slovenskega pokalnega tekmovanja, v prvenstvu pa se zavihtel na drugo mesto z ekipo, v kateri so se kalili številni mladi nogometaši, ki so kasneje tudi pustili močan pečat na evropski nogometni sceni.

"Vedno se je lepo vrniti domov. V zadnjih šestih letih se je veliko spremenilo in klub se je v tem obdobju zelo razvil. To ni več ista sredina. Predvsem projekt, ki je zastavljen v klubu, je bil tisti, ki me je pritegnil, hkrati pa je bilo v očeh tistih, ki so me želeli kot trenerja, videti iskrenost in veselje, obenem pa sem dobil občutek, da imamo vsi iste ambicije, kar se kluba tiče," je ob podpisu pogodbe dejal novi celjski strateg, ki se v klub vrača po avgustu 2015.

Ko je začel svojo trenersko pot, je štel 31 let, sedaj se v klub vrača bogatejši tudi za izkušnjo iz tujine. "Tako kot v življenju so tudi v trenerskem poslu najpomembnejše izkušnje. Odkar sem nazadnje sedel na klop Celja, se je tako kot klub tudi nogomet zelo razvil. Sam ostajam zvest svoji filozofiji, ki je takšna, da se igra na gol več od nasprotnika, da se nogomet igra za gledalce. Kar se ni spremenilo, pa je dejstvo, da se v nogometu nič ne doseže brez trdega dela, to je bila, je in bo vedno osnova vsega."